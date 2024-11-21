Все летіло на Дніпро: аналітики показали траєкторію ракет під час удару 21 листопада (інфографіка)

Для удару по Дніпру ЗС РФ застосували дев'ять ракет різних типів, які підлітали до міста з півночі, північного сходу та сходу, свідчить інфографіка аналітиків.

Зранку 21 листопада жителі Дніпра потрапили під масований ракетний удар ЗС РФ. Росіяни застосували проти українців крилаті та балістичні ракети, які підлітали до міста з трьох напрямків. Аналітики проєкту "Тексти" візуалізували траєкторію руху ракет, які усі летіли на Дніпро. Інфографіка з траєкторією засобів ураження ЗС РФ з'явилась на порталі проєкту.

Аналітики пояснили, що інфографіку створили на основі повідомлень Повітряних сил ЗСУ та моніторингового пабліка War_monitor. Крім того, вони врахували заяву президента Володимира Зеленського про те, що РФ вдарила по Україні міжконтинентальною балістикою.

Інфографіка "Текстів" показує рух дев'яти ракет:

помаранчеві лінії — це сім ракет Х-101, які стартували з літаків Ту-95МС у Волгоградської області, пуски відбулись у районі населеного пункту Чуєво-Алабушка. Бачимо, що вони заходили у повітряний простір України з півночі, через кордон у Чернігівській області. Потім вони попетляли над Чернігівською, Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською областями і пішли на Дніпро;

дві рожеві прямі лінії — це траєкторія балістичних ракет. Одна лінія — це аеробалістична ракета "Кинджал", яку випустив МіГ-31: вона прямує з північного сходу, з Волгоградської області, пуски — від населеного пункту Жирновськ (орієнтовно). Друга лінія — це, ймовірно, міжконтинентальна балістична ракета, як припускають, РС-26 "Рубеж", яку запустили з наземної пускової установки з Капустиного Яру. Обидві ракети летять прямо на Дніпро.

Росія обстріляла Дніпро 21 листопада — траєкторія руху РС-26 "Рубеж" та інших ракет Фото: Тексти

На порталі також вивчили відео, зняте камерою спостереження у Дніпрі. Вони зауважили, що видно яскравий спалах під час підльоту, але не видно пожеж після удару об землю. З цього вони зробили висновок, що засіб ураження не ніс вибухівку, а міг бути фугасним або просто шматком бетону. Подібна ракета завдала шкоди за великої швидкості та загальної ваги, а не через вибух, підсумували вони.

"На місці влучань прямо вибухів не спостерігається, оскільки, швидше за все, ураження створювалось за рахунок кінетичного прискорення, а не вибухової дії", — ідеться у статті.

Росія обстріляла Дніпро 21 листопада — деталі

Зазначимо, зранку 21 листопада Сили оборони попередили про повітряну загрозу, а жителі Дніпра почули кілька вибухів. Згодом з'ясувалось, що ворог вдарив по житловому району міста: мер Філатов повідомив про руйнування поруч з медичним центром, також отримали пошкодження кілька будинків, машин та гаражів. Повітряні сили тим часом повідомили про результати роботи засобів протиповітряної оборони: збили шість з семи Х-101, але не вдалось збити балістику та одну крилату ракету. На відео з місця подій видно шість ударів: експерти пояснили, що може йтися про атаку російської ракети РС-26 "Рубеж", яка на підльоті розділилась на шість ударних частин.

Нагадуємо, авіаексмер Валерій Романенко розповів про ракети середньої дальності, які РФ могла застосувати для удару по Дніпру. Тим часом ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, чому, на його думку, можна говорити про початок Третьої світової війни у 2024 році.