"Почалася Третя світова війна": Залужний перелічив країни, які воюють проти України (відео)

Північна Корея відправила до РФ кілька мільйонів артилерійських снарядів і десятки тисяч солдатів. Крім того, росіяни застосовують на війні засоби ураження не свого, а закордонного виробництва, зауважив Валерій Залужний.

Війна, яка відбувається у Україні у 2024 році, має усі ознаки Третьої світової війни. Про це свідчить закордонна зброя, яку Росія використовує проти українців на полі бою. На сьогодні країн, які долучилися до війни РФ, вже три. Про початок Третьої світової посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів під час відеоконференції з виданням "Українська правда".

Залужний перелічив країни, окрім РФ, які воюють проти України. Наприклад, Північна Корея постачає росіянам боєприпаси та ракети, і її солдати убивають українців на полі бою. Водночас по українських містах б'ють дрони-камікадзе "Шахед", виготовлені в Ірані. Крім того, росіяни мають снаряди, вироблені в Китаї, та застосовують китайські радіоелементи для виробництва ракет, сказав він.

"Наявна класифікація, за якими показниках є війна чи немає війни. Я вважаю, що 2024 року почалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія", — наголосив Залужний.

Посадовець, який очолював українську армію з перших днів російського вторгнення у 2022 році до січня 2024-го, заявив, що світові партнери повинні усвідомити — Третя світова війна вже триває, причому відбувається поки що на території України. Він закликав західні уряди "зробити правильні висновки", оскільки українцям допоможуть технології, але для перемоги цього не вистачить.

"Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна завдяки технологіям буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві", — підсумував Залужний.

Валерій Залужний і Третя світова війна — деталі

Зазначимо, посол Валерій Залужний зробив заяву щодо Третьої світової війни під час церемонії нагородження учасників рейтингу УП-100 "Української правди". Церемонія відбувалася 20 листопада у Києві, а дипломат під'єднався до урочистостей онлайн, написали на порталі "Таблоїд. УП". З ним спілкувалися двоє журналістів, Роман Кравець і Роман Романюк, та повного запису виступу посадовця поки що немає.

Тим часом у словнику Merriam Webster можна відшукати точне визначення, що таке світова війна.

"Світова війна — це війна, в якій беруть участь усі або більшість основних держав світу", — ідеться у словнику.

Раніше Фокус писав про 10 тис. солдатів КНДР, які РФ, ймовірно, поставила воювати проти українців в Курській області. Крім того, ще з 2023 року західні розвідки повідомляли, що Північна Корея, яка сусідить з Китаєм, протягом року надіслала Москві 8 млн артилерійських снарядів

Нагадуємо, 19 листопада президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину: деякі деталі документа дозволяють росіянам бити по неядерній Україні. Тим часом 21 листопада по Дніпру могли вдарити балістичною ракетою середньої дальності, яка може нести ядерні боєголовки.