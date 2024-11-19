Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії: основні положення

президент РФ Путін
Фото: Ведомости

В оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія може у відповідь використати ядерну зброю. Серед таких Кремль розглядає напад на Білорусь.

19 листопада 2024 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". Документ набув чинності і був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Новий документ став значним оновленням ядерної доктрини Росії з огляду на зміну геополітичної обстановки і нові загрози, з якими стикається країна. Одним із найважливіших аспектів є розширення підстав для застосування ядерної зброї.

Основні зміни в доктрині

Тепер підставою для можливого застосування ядерного удару, крім традиційної агресії з боку ядерних держав, може стати також агресія з боку неядерних держав, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою ядерної держави. Це стосується як прямих військових дій, так і масових повітряних атак, включно з використанням безпілотників.

Крім того, в оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія має право використовувати ядерну зброю у відповідь. Зокрема, згідно з пунктом 15 документа, тепер до таких загроз належать:

  • Агресія з боку неядерних держав, якщо вона відбувається за підтримки ядерної держави, розглядається як спільний напад на Росію та її союзників.
  • Масовані повітряні атаки, включно з пусками крилатих ракет, атакуючі дії військових літаків, безпілотників та інших літальних апаратів, якщо вони перетинають російський кордон.
  • Напад на Білорусь, як на союзника по Союзній державі, також може стати причиною застосування ядерної зброї, якщо вона загрожує суверенітету РФ.

Також умовами, що визначають можливість застосування Росією ядерної зброї, є:

  • надходження вірогідної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території Росії і (або) її союзників;
  • застосування противником ядерної та інших видів зброї масового ураження по територіях Росії і (або) її союзників, по військових формуваннях і (або) об'єктах Росії, розташованих за межами її території;
  • вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил.
ядерна доктрина РФ Fullscreen
Частина документа "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування"
ядерна доктрина РФ Fullscreen
Частина документа "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування"

Зазначимо, попередню редакцію ядерної доктрини РФ було затверджено в червні 2020 року. Вона прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до цього.

"Сигнал" Заходу

Ще у вересні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що зміни в ядерній доктрині слід розглядати як "певний сигнал" для західних країн.

"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними", — зазначив Пєсков.

Таким чином, оновлена доктрина ставить у пріоритет захист суверенітету Російської Федерації, роблячи ядерну зброю крайнім заходом для нейтралізації загроз, які можуть поставити під сумнів незалежність і територіальну цілісність держави.

Важливо
Лякає Захід, але може вдарити: чи готовий Путін застосувати ядерну зброю
Лякає Захід, але може вдарити: чи готовий Путін застосувати ядерну зброю

Нагадаємо, у жовтні Москва посилила риторику ядерних погроз, спрямованих проти західних країн у контексті триваючої війни в Україні. При цьому західні лідери вважають, що глава Кремля став схожим на хлопчика, який "занадто часто плакав про ядерну зброю".