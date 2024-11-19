Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії: основні положення
В оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія може у відповідь використати ядерну зброю. Серед таких Кремль розглядає напад на Білорусь.
19 листопада 2024 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". Документ набув чинності і був опублікований на офіційному порталі правової інформації.
Новий документ став значним оновленням ядерної доктрини Росії з огляду на зміну геополітичної обстановки і нові загрози, з якими стикається країна. Одним із найважливіших аспектів є розширення підстав для застосування ядерної зброї.
Основні зміни в доктрині
Тепер підставою для можливого застосування ядерного удару, крім традиційної агресії з боку ядерних держав, може стати також агресія з боку неядерних держав, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою ядерної держави. Це стосується як прямих військових дій, так і масових повітряних атак, включно з використанням безпілотників.
Крім того, в оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія має право використовувати ядерну зброю у відповідь. Зокрема, згідно з пунктом 15 документа, тепер до таких загроз належать:
- Агресія з боку неядерних держав, якщо вона відбувається за підтримки ядерної держави, розглядається як спільний напад на Росію та її союзників.
- Масовані повітряні атаки, включно з пусками крилатих ракет, атакуючі дії військових літаків, безпілотників та інших літальних апаратів, якщо вони перетинають російський кордон.
- Напад на Білорусь, як на союзника по Союзній державі, також може стати причиною застосування ядерної зброї, якщо вона загрожує суверенітету РФ.
Також умовами, що визначають можливість застосування Росією ядерної зброї, є:
- надходження вірогідної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території Росії і (або) її союзників;
- застосування противником ядерної та інших видів зброї масового ураження по територіях Росії і (або) її союзників, по військових формуваннях і (або) об'єктах Росії, розташованих за межами її території;
- вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил.
Зазначимо, попередню редакцію ядерної доктрини РФ було затверджено в червні 2020 року. Вона прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до цього.
"Сигнал" Заходу
Ще у вересні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що зміни в ядерній доктрині слід розглядати як "певний сигнал" для західних країн.
"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними", — зазначив Пєсков.
Таким чином, оновлена доктрина ставить у пріоритет захист суверенітету Російської Федерації, роблячи ядерну зброю крайнім заходом для нейтралізації загроз, які можуть поставити під сумнів незалежність і територіальну цілісність держави.Важливо
Нагадаємо, у жовтні Москва посилила риторику ядерних погроз, спрямованих проти західних країн у контексті триваючої війни в Україні. При цьому західні лідери вважають, що глава Кремля став схожим на хлопчика, який "занадто часто плакав про ядерну зброю".