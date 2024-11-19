Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії: основні положення

В оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія може у відповідь використати ядерну зброю. Серед таких Кремль розглядає напад на Білорусь.

19 листопада 2024 року президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". Документ набув чинності і був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Новий документ став значним оновленням ядерної доктрини Росії з огляду на зміну геополітичної обстановки і нові загрози, з якими стикається країна. Одним із найважливіших аспектів є розширення підстав для застосування ядерної зброї.

Основні зміни в доктрині

Тепер підставою для можливого застосування ядерного удару, крім традиційної агресії з боку ядерних держав, може стати також агресія з боку неядерних держав, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою ядерної держави. Це стосується як прямих військових дій, так і масових повітряних атак, включно з використанням безпілотників.

Крім того, в оновленій доктрині було уточнено загрози, за яких Росія має право використовувати ядерну зброю у відповідь. Зокрема, згідно з пунктом 15 документа, тепер до таких загроз належать:

Агресія з боку неядерних держав , якщо вона відбувається за підтримки ядерної держави, розглядається як спільний напад на Росію та її союзників.

, якщо вона відбувається за підтримки ядерної держави, розглядається як спільний напад на Росію та її союзників. Масовані повітряні атаки , включно з пусками крилатих ракет, атакуючі дії військових літаків, безпілотників та інших літальних апаратів, якщо вони перетинають російський кордон.

, включно з пусками крилатих ракет, атакуючі дії військових літаків, безпілотників та інших літальних апаратів, якщо вони перетинають російський кордон. Напад на Білорусь, як на союзника по Союзній державі, також може стати причиною застосування ядерної зброї, якщо вона загрожує суверенітету РФ.

Також умовами, що визначають можливість застосування Росією ядерної зброї, є:

надходження вірогідної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території Росії і (або) її союзників;

застосування противником ядерної та інших видів зброї масового ураження по територіях Росії і (або) її союзників, по військових формуваннях і (або) об'єктах Росії, розташованих за межами її території;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил.

Частина документа "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування"

Частина документа "Про затвердження Основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування"

Зазначимо, попередню редакцію ядерної доктрини РФ було затверджено в червні 2020 року. Вона прийшла на зміну аналогічному документу, ухваленому за 10 років до цього.

"Сигнал" Заходу

Ще у вересні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що зміни в ядерній доктрині слід розглядати як "певний сигнал" для західних країн.

"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними", — зазначив Пєсков.

Таким чином, оновлена доктрина ставить у пріоритет захист суверенітету Російської Федерації, роблячи ядерну зброю крайнім заходом для нейтралізації загроз, які можуть поставити під сумнів незалежність і територіальну цілісність держави.

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