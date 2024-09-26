Лякає Захід, але може вдарити: чи готовий Путін застосувати ядерну зброю

Володимир Путін увечері 25 вересня провів засідання Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, оголосивши про внесення змін до ядерної доктрини країни. Про які нові сценарії, за яких Москва залишає за собою право застосувати ядерну зброю, йдеться — з’ясовував Фокус.

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Відкриваючи постійну нараду Ради безпеки РФ з ядерного стримування, Путін особливо наголосив, що йдеться про плановий захід, який традиційно проводиться двічі на рік. Водночас, слід зауважити, що раніше такі засідання відбувалися виключно за зачиненими дверима. Цього ж разу вступну промову Володимира Путіна показали безпосередньо у прямому ефірі, тобто російській владі явно було важливо надіслати чіткий сигнал своїм опонентам.

Ключовою темою засідання Радбезу РФ стало внесення уточнень до "Основ державної політики в галузі ядерного стримування" — російської ядерної доктрини, яка востаннє оновлювалася в 2020 році.

Вступну промову Володимира Путіна показали у прямому ефірі

"Сучасна військово-політична обстановка динамічно змінюється, зокрема й через виникнення нових джерел військових загроз та ризиків для Росії і наших союзників. З огляду на це, надзвичайно важливо прогнозувати розвиток ситуації та відповідно адаптувати положення документа стратегічного планування до нинішніх реалій", — заявив Путін.

За його словами, упродовж останнього року російське Міноборони, МЗС, апарат Ради безпеки та інших відомств провели "глибокий, всебічний аналіз, оцінили необхідність коригування підходів щодо можливого використання ядерних сил". Саме за результатами цієї роботи, резюмував правитель РФ, запропоновано внести низку уточнень до ядерної доктрини.

Коли Путін застосує ядерну зброю проти неядерної держави

По-перше, за словами Путіна, буде уточнено умови переходу Росії до застосування ядерної зброї. Зокрема, надалі влада РФ розглядатиме таку можливість вже за отримання достовірної інформації не лише про старт балістичних ракет, а й про "масований старт засобів повітряно-космічного нападу та перетинання ними державного кордону". Йдеться, як випливає з пояснень очільника Кремля, про літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, а також безпілотники.

По-друге, РФ залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасниці Союзної держави. Зазначимо, що у чинній редакції "Основ" йдеться про те, що Росія може відповісти ядерним ударом у разі старту балістичних ракет, що атакують території РФ та (або) її союзників, а також у разі застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового враження по території РФ і ( або) її союзників, але жодного з цих союзників не названо поіменно.

По-третє, згідно з нововведеннями, уточнюється, що ядерна зброя РФ може бути застосована "тоді, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу суверенітету" Росії та Білорусі. Водночас, що означає "критична загроза", Путін не уточнив.

І нарешті, по-четверте, анонсовані Путіним уточнення передбачають пункт про те, що агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави, у Кремлі розглядатимуть як їхній спільний напад на РФ.

На Банковій заяви Путіна про розширення російської доктрини ядерного стримування назвали шантажем. "Окрім ядерного шантажу в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", — написав у себе в Telegram очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зі свого боку експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що низку нових положень ядерної доктрини російська влада прив’язує, передусім, до систематичних атак ЗСУ по стратегічних об’єктах на території РФ, оскільки Кремль вважає, що ці дії здійснюються за безпосередньої підтримки ядерних держав — США, Франції та Великої Британії.

Застосування ядерної зброї залежить виключно від волі Путіна

Зокрема політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом зазначає: "Очевидно, що своєрідним стимулом для змін ядерної доктрини стали періодичні удари ЗСУ по об’єктах усередині РФ, а також Курська операція. Але слід чітко розуміти, якщо йдеться про будь-які документи РФ, зокрема й про "Основи державної політики в галузі ядерного стримування", то вони можуть написати будь-що, але для Росії це не є безпосереднім принципом, чи то пак спонуканням до дії під час ухвалення важливих рішень. Тут ідеться про особисто-персональне рішення Путіна, який керуватиметься у відповідності як до зовнішньополітичних обставин, так і до обстановки всередині РФ".

Перехід від заяв до зміни ядерної доктрини свідчить про готовність Росії використати, якщо не стратегічну, то принаймні тактичну ядерну зброю, вважає експерт Фото: Wikimedia Commons

Зазначивши, що анонсовані Кремлем нововведення, серед іншого, передбачають застосування ядерної зброї у разі агресії проти РФ, експерт констатував: "Агресія проти РФ вже відбулася, оскільки українські Збройні сили порушили суверенний кордон Російської Федерації, зайнявши частину Курської області. Тобто, Москва цілком могла розцінити це як агресію, але вона цього не зробила, вирішивши не помічати. Крім того, протягом останнього року постійно відбуваються масовані атаки безпілотників — українські БПЛА вдало штурмують військові об’єкти РФ, нафтобази, склади, аеродроми тощо. Це теж можна було б розглядати під призмою прямої агресії, але й тут Кремль удає з себе сліпого. Тобто, Рубікон вже давно перейдено, та Росія все ж не використовувала ядерну зброю".

На переконання політолога, внесенням змін до ядерної доктрини Кремль намагається залякати Захід і збити ініціативу Києва щодо використання далекобійної західної зброї по території РФ, оскільки це матиме "колосальне символічне і репутаційне значення та стане особистим ударом для Путіна".

На Банковій заяви Путіна про розширення російської доктрини ядерного стримування назвали шантажем Фото: Офис президента

"Імовірним дозволом для України на використання "дальнобою" масштабується картина участі населення РФ в російсько-українській війні. Ось у чому секрет цього права бити західною зброєю. Тобто, коли пересічний росіянин бачитиме, як українська ракета західного виробництва летить по російських містах, він буде вбачати в цьому не те що слабкість Путіна, а фікцію усього путінського режиму, який, будучи неспроможним захистити власне населення, підставив його голови під ракетно-дронові "дощі", — наголошує Олег Постернак. Саме тому, вносячи зміни до ядерної доктрини, Кремль, на його думку, діє на упередження, посилаючи попереджувальні сигнали Заходу щодо розширення свого колу для маневру. Втім, якщо Путіну, "стрельне в голову", то, резюмує політолог, РФ дійсно може застосувати тактичну ядерну зброю, зокрема у космосі та в морі.

Навіщо Путін намагається розіграти карибський сценарій

Наголосивши, що між тими "ядерними" заявами, які лунали з боку РФ раніше, та нинішніми меседжами Путіна є різниця, політолог Олексій Якубін у розмові з Фокусом акцентує: "Найчастіше ядерним дубцем активно розмахував Медведєв, який фактично має статус нового Жириновського. Тепер же вустами Путіна Росія фактично хоче продемонструвати, що йдеться не просто про гучні заяви, а про реальні зміни ядерної доктрини, які вони, поза сумнівом, ухвалять. І, на мій погляд, навряд чи після цього без остаточної втрати публічного обличчя Путіна вони зможуть ігнорувати ці норми, хоча люфт для інтерпретацій у них залишається".

На переконання експерта, ініціюючи зміни до ядерної доктрини, Путін якоюсь мірою хоче розіграти сценарій із Карибською кризою: "Росія і до цього намагалася витягати цей сценарій, але Сполучені Штати його не сприймали у такому радіусі, оскільки Росія — це не Радянський Союз. Але нині Москва знову хоче розіграти цю карту, причому в ракурсі ймовірної практичної реалізації. Плюс — РФ хоче наочно продемонструвати, що такі рішення вона ухвалюватиме, не озираючись на Пекін, який послідовно і систематично на різних міжнародних майданчиках, зокрема G7, заявляє, що реальні червоні лінії — це ядерна зброя. Тобто, змінюючи свою ядерну доктрину, Путін показує не лише Заходу, а й Китаю, що є питання, які РФ ухвалюватиме автономно. І до переліку цих питань належить застосування ядерної зброї".

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Перехід від заяв до зміни ядерної доктрини, вважає Олексій Якубін, свідчить про готовність Росії використати якщо не стратегічну, то принаймні тактичну ядерну зброю.

"Нещодавно у Лондоні відбулася зустріч представників американської та британської розвідок, під час публічної частини вони заявили про те, що восени 2022 року Росія була дуже близька до використання ядерної зброї і що тоді вони по різних каналах із цього приводу комунікували з РФ. Тобто, це показник того, що Захід в принципі досить серйозно ставиться до цієї історії. Так само серйозно, гадаю, Захід поставиться і до нинішніх путінських заяв, які стосуються зміни ядерної доктрини. Між тим очевидно, що однією з цілей, які переслідує наразі Путін, є те, щоб Захід не надав Україні дозволу на використання далекобійних ракет по території РФ", — підсумовує політолог.

Аналогічного висновку дійшли також і експерти Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема американські аналітики зазначають, що Путін, який навряд чи застосує ядерну зброю, усіляко прагне "вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання ядерною шаблею". Крім того, у звіті ISW за 25 вересня йдеться про те, що Путін намагається викликати нову хвилю паніки серед західних політиків "в особливо критичний момент міжнародних політичних дискусій" з метою посилення контролю над процесом ухвалення рішень щодо надання дозволу Україні бити західною зброєю по військових об’єктах у Росії.