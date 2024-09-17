Ядерний блеф Путіна. Як Захід вкотре ловиться на примітивний шантаж кремлівського диктатора

Related video

І знову про російські ядерні випробування

Росіяни знову грають в гру: "Росія готова застосувати ядерну зброю". Головна причина — тиск на США, щоб вони не дозволили нам бити далекобійною зброєю вглиб Росії. На жаль, вони близькі до успіху.

Як і раніше, я вважаю, що в середньостроковій перспективі Путін не збирається використовувати ядерну зброю. Головна причина — він боягуз і боїться за своє життя. Ядерна зброя знімає, поки табуйоване питання, про фізичне знищення Путіна.

Окрім того, в оточенні Путіна, крім Патрушева і Ковальчука, здається, нема нікого, хто готовий підтримати використання ядерної зброї, а тут він змушений буде робити колективне рішення. Звичайно, субʼєктність якогось Бастрикіна чи Кірієнка зараз дуже умовні. Але з погляду подальшого елітного перевороту, використання ядерної зброї може створити бажання проявити цю саму субʼєктність і прискорити транзит влади. Ядерна зброя збільшує внутрішню ізольованість Путіна. І він перетвориться на божевільного, який є загрозою для еліт. Простіше кажучи, після застосування ядерної зброї, Путін змушений буде йти на внутрішній терор і має зачистити еліти, відкривши шлях для нових кадрів з тим, щоб в короткій перспективі й ці кадри пересадити. Це потребує колосальних зусиль. А Путін останнім часом демонстрував страшну лінивість.

Нагадаю всім, що повномасштабне вторгнення почалося через те, що Путін вважав, що коротка переможна війна перетворить його на третій полюс світу і Китай та США змушені будуть його взяти на нову Ялтинську конференцію по поділу світу. З великою долею імовірності ми можемо передбачити, що ядерна зброя призведе до ізоляції РФ.

І ще раз повторю: нинішні заяви про відновлення ядерних випробувань — це частина гри по тому, щоб не дозволити нам бити західною зброєю вглиб РФ. Тому, поки боятися точно нічого. Ніяких ядерних ударів Путін не готує.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо