Польща: за чим потрібно слідкувати і чому не потрібно радіти польському протистоянню

На жаль, для нас, Туск взагалі не контролює вулицю. І зараз багато чого може залежати не дише від політичних домовленостей, а й від того, за яким сценарієм буде йти вулиця. Політичне загострення у сусідів коментує керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.