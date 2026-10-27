ФСБ атакує Мішустіна: кулуарні війни в РФ набирають обертів

Бюрократи втрачають владу, а Путін явно не помічає, що вся його стратегія по створенню системи управління, де ФСБ лише «передовий загін партії», а не «керівна і спрямовувальна сила», дає тріщину. Політичний аналітик Вадим Денисенко вирахував, що буде далі і хто стане наступною жертвою російських спецслужб. Невже теперішній володар Кремля?