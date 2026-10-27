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ФСБ атакует Мишустина: кулуарные войны в РФ набирают обороты
Бюрократы теряют власть, а Путин явно не замечает, что вся его стратегия по созданию системы управления, в которой ФСБ является лишь "передовым отрядом партии", а не "руководящей и направляющей силой", дает трещину. Политический аналитик Вадим Денисенко просчитывает, что будет дальше и кто станет следующей жертвой российских спецслужб. Неужели нынешний хозяин Кремля?
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- На выходных в РФ задержали неприметного заместителя руководителя управления электронного документооборота Федеральной налоговой службы Александра Бликмана. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы этот самый Бликман не был одним из создателей системы электронного документооборота российской налоговой службы. А всей этой электронной системой руководил уже бывший вице-премьер Дмитрий Григоренко, который, в свою очередь, был правой рукой премьера Мишустина в правительстве.
- Прошло всего несколько дней с того момента, как Григоренко, руководитель аппарата российского правительства, был вынужден уйти в отставку, а премьер Мишустин остался, де-факто, без своих людей в правительстве, а ФСБ арестовала не самого влиятельного, но важного члена команды Мишустина-Григоренко. И, похоже, это не последний арест.
- Можно много говорить о страхе Путина перед высоким уровнем доверия к Мишустину. Но мне кажется, мы имеем дело с явлением более серьёзным, чем паранойя Путина. Это попытка ФСБ вернуть те позиции, которые у них были до 2016 года. Для тех, кто не знает, Путин в 2016 году развернул государственную машину и построил вертикаль технократов-бюрократов, которая стала равнозначной вертикали ФСБ. И главными символами этой вертикали стали Вайно, Кириенко, Набиулина и Мишустин.
- Набиулина в марте 2027 года уйдет. Вайно является неприкосновенным лицом и имеет прямые контакты с силовиками. На Кириенко было совершено несколько серьезных атак, а наиболее символичным стало задержание политолога Кинева. Более того, выборы в Госдуму показали, что сложные комбинации Кириенко, на самом деле, никому не нужны. Сейчас, похоже, настала очередь Мишустина. ФСБ не может задерживать людей уровня Мишустина или Кириенко, особенно после провала с делами Ротенбергов и Трабера. Но ФСБ может задерживать людей уровня того же Бликмана для накопления компромата.
- Здесь стоит отметить, что в самой ФСБ существует тривластие, когда есть, по сути, три конкурирующие вертикали. Вертикаль главы службы Бортникова, вертикаль первого заместителя Королева и вертикаль главы военной контрразведки Ткачева (человек Сечина). И война этих трех башен ФСБ санкционирована Путиным, который боится единовластия в ФСБ.
- Главная интрига в нынешних политических раскладах РФ — сменит ли Путин через месяц Бортникова, которому исполняется 75 лет. Путин должен либо продлить ему срок полномочий, либо уволить. А если уволит, то кого он поставит на его место.
- Но как бы там ни было, в течение 2026 года происходит ряд кардинальных изменений в высшем эшелоне управления РФ. И главное изменение — усиление роли ФСБ, которая имеет все шансы вновь подстроить систему управления под себя. А если они это сделают — следующей их жертвой станет сам Путин.
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