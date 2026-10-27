ФСБ атакует Мишустина: кулуарные войны в РФ набирают обороты

Бюрократы теряют власть, а Путин явно не замечает, что вся его стратегия по созданию системы управления, в которой ФСБ является лишь "передовым отрядом партии", а не "руководящей и направляющей силой", дает трещину. Политический аналитик Вадим Денисенко просчитывает, что будет дальше и кто станет следующей жертвой российских спецслужб. Неужели нынешний хозяин Кремля?