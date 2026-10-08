Катастрофа через 4–6 месяцев: к чему может привести решение Кабмина о невозврате НДС
Правительство практически приостановило возврат НДС, и это грозит катастрофическими последствиями для бизнеса, предупреждает журналист Вадим Денисенко. Примерно через полгода на Украину может обрушиться массовая безработица — производителям из-за нехватки средств придется массово сокращать рабочие места, и это может затронуть сотни тысяч людей.
Правительство практически приостановило возврат НДС.
Если перевести это на понятный язык, это означает: если ситуация не изменится, то с задержкой в 4–6 месяцев у нас есть все основания полагать, что резко возрастет как открытая, так и скрытая безработица.
- В рамках экономии бюджетных средств правительство приняло негласное решение приостановить возврат НДС экспортерам. На фоне закрытых портов это создает "идеальный шторм" во всех отраслях экономики, которые еще способны генерировать добавленную стоимость.
- Бизнес пока обсуждает это только "за кулисами", надеясь, что ситуация изменится. Но если этого не произойдет, а судя по настроениям премьера, вероятность этого относительно невелика, у нас возникнут катастрофические проблемы, как минимум в четырех основных отраслях современной украинской экономики: аграрной, металлургии, которая и так почти остановилась, химической и фармацевтической.Производители будут вынуждены сокращать рабочие места или отправлять людей в неоплачиваемые отпуска.
- Просто для понимания: в этих отраслях задействовано около двух миллионов человек. По среднему сценарию без работы могут остаться от 200 до 300 тысяч.
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