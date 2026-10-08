Катастрофа через 4–6 месяцев: к чему может привести решение Кабмина о невозврате НДС

Правительство практически приостановило возврат НДС.

Если перевести это на понятный язык, это означает: если ситуация не изменится, то с задержкой в 4–6 месяцев у нас есть все основания полагать, что резко возрастет как открытая, так и скрытая безработица.

В рамках экономии бюджетных средств правительство приняло негласное решение приостановить возврат НДС экспортерам. На фоне закрытых портов это создает "идеальный шторм" во всех отраслях экономики, которые еще способны генерировать добавленную стоимость. Бизнес пока обсуждает это только "за кулисами", надеясь, что ситуация изменится. Но если этого не произойдет, а судя по настроениям премьера, вероятность этого относительно невелика, у нас возникнут катастрофические проблемы, как минимум в четырех основных отраслях современной украинской экономики: аграрной, металлургии, которая и так почти остановилась, химической и фармацевтической.Производители будут вынуждены сокращать рабочие места или отправлять людей в неоплачиваемые отпуска. Просто для понимания: в этих отраслях задействовано около двух миллионов человек. По среднему сценарию без работы могут остаться от 200 до 300 тысяч.

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