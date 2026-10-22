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Путин послал Трампа: почему РФ не хочет завершать войну этой осенью
Путин запросто мог протянуть руку помощи Трампу, но не сделал этого, отодвинув начало переговоров на ноябрь. А это значит, с грустью признает политический аналитик Вадим Денисенко, что война переходит в 2027 год, а следующее реальное переговорное окно откроется лишь весной
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Путин послал Трампа. Война переходит в 2027 год.
По логике, он должен был протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение, де-факто, послать Трампа и назначил переговоры на 10-е числа ноября. То есть уже после объявления результатов выборов. Что это означает?
- Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и на развал финансовой коалиции после мартовских выборов во Франции. Поэтому он сейчас не хочет слышать о заморозке войны.
- Похоже, он искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется. Хотя надо честно сказать: у закона Грэма не было ни малейшего шанса быть реально примененным. Здесь есть еще один важный момент, которого он ждал всю свою жизнь: он может прямо послать президента США, и ему за это ничего не будет.
- К сожалению, новое окно возможностей для переговоров откроется не раньше весны 2027 года.
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