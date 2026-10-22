Путин послал Трампа: почему РФ не хочет завершать войну этой осенью

Путин послал Трампа. Война переходит в 2027 год.

По логике, он должен был протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение, де-факто, послать Трампа и назначил переговоры на 10-е числа ноября. То есть уже после объявления результатов выборов. Что это означает?

Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и на развал финансовой коалиции после мартовских выборов во Франции. Поэтому он сейчас не хочет слышать о заморозке войны. Похоже, он искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется. Хотя надо честно сказать: у закона Грэма не было ни малейшего шанса быть реально примененным. Здесь есть еще один важный момент, которого он ждал всю свою жизнь: он может прямо послать президента США, и ему за это ничего не будет. К сожалению, новое окно возможностей для переговоров откроется не раньше весны 2027 года.

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