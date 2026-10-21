Трамп готовит соглашение по Украине на G20: Киев жалуется, что остался вне процесса

Саммит "Группы двадцати", который состоится в декабре в Майами, вероятно, станет кульминацией процесса урегулирования российско-украинской войны. Однако "разделение мира на сферы влияния" между тремя государствами — Китаем, Россией и США — может произойти уже в ноябре. Киев жалуется, что Украину оставили в стороне от этого процесса.

Дональд Трамп стремится заключить мирное соглашение по Украине в декабре на саммите G20 в Майами. Саммит должен пройти на территории его гольф-клуба, сообщает The Atlantic.

"По словам советников, президент представляет себе стоящим между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в момент подписания ими мирного соглашения, даже если для этого ему придется оказать давление на Украину. Это историческое событие, если оно состоится, пройдет на одном из объектов, принадлежащих самому Трампу", — говорится в статье.

До этого, в ноябре, должна состояться встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае. Согласно данным издания, президента США "воодушевляет идея", что три страны "разделят мир на сферы влияния". Часть людей из его окружения поддерживает такую точку зрения, пренебрежительно отзываясь об Украине как о коррумпированной провинции, лишенной автономии.

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Украинский чиновник, которого цитирует The Atlantic, отметил, что Киев чувствует себя исключенным из процесса принятия решений о будущем страны.

"Похоже, все это происходит без нас", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом согласился возобновить трехсторонние переговоры по поводу войны против Украины. Новый раунд должен начаться в десятых числах ноября.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на мирное соглашение с замораживанием войны по нынешней линии фронта, назвав такой сценарий реалистичным способом остановить боевые действия. После прекращения огня Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Трампа и европейских союзников.