Путин готов возобновить переговоры с Украиной: будет ли перемирие после встречи с Уиткоффом

Российский диктатор Путин после встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом согласился возобновить трехсторонние переговоры по поводу войны РФ против Украины. Новый раунд переговоров начнётся в 10-х числах ноября.

Информацию об итогах встречи Путина и Уиткоффа озвучил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Главной темой стали Украина и преимущества российской армии на фронте, сказал чиновник. Также обсуждались вопросы экономического сотрудничества между США и РФ, а также предложения Европы по достижению мира. Об энергетическом перемирии Ушаков не упомянул.

Заявление Ушкалова о беседе Путина с Уиткоффом появилось в 16:26, через полтора часа после завершения переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Беседа длилась около трёх часов. По словам чиновника, спецпредставитель США очень обрадовался возобновлению трехсторонних переговоров, а перед этим упомянул о мирных предложениях Европы и сказал, что они "не слишком полезны". При этом Путин заверил, что РФ якобы добивается успехов на фронте и "перехватила инициативу", и что его данные о ситуации на линии боевых действий являются "объективными". Также выяснилось, что РФ и США продолжают договариваться об экономическом сотрудничестве.

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Переговоры по Украине — Ушаков о встрече Путина и Уиткоффа 21 октября Фото: Скриншот

Переговоры по Украине — подробности визита Уиткоффа в РФ 21 октября

Утром 21 октября Стив Уиткофф приземлился в аэропорту "Пулково" под Санкт-Петербургом. После этого состоялась его встреча с Путиным и прошли переговоры по Украине, сообщили российские СМИ. В сети появились видео из роскошного зала в Константиновском дворце: Уиткофф и Путин сидели за большим столом и обменялись дружескими фразами. Спецпредставитель США назвал российского диктатора "очень гуманным" и пояснил, что Кремль решил отпустить американца Стива Габбарда, которого ВС РФ взяли в плен в 2022 году во время оккупации Изюма в Харьковской области. При этом он отметил, что Кремль не требовал от Белого дома вернуть какого-либо шпиона, задержанного в США.

Накануне, 20 октября, Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время итоговой пресс-конференции, на которой не присутствовал спецпредставитель США, Зеленский рассказал, что возможны договоренности о гарантиях безопасности, аналогичные статье 5 Договора НАТО. Кроме того, главы правительств Норвегии и Финляндии сообщили, что Уиткофф представит Путину предложения о перемирии, которые будут касаться прекращения ударов по энергетическим объектам и экспорта зерновых.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп после встречи Уиткоффа с Зеленским сделал скандальные заявления в отношении Украины и повторил несколько тезисов российской пропаганды о войне РФ.