США предложили Украине гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО, — Зеленский

США предложили Украине мощные гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО. Специальный посланник президента США Стив Виткофф 21 октября отправится в Санкт-Петербург, чтобы передать эти предложения российскому руководству.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы обсуждали различные предложения: НАТО, статья 5, гарантии по типу статьи 5. Существуют различные гарантии безопасности, которые зафиксированы на бумаге, в документе, и которые Стив передаст россиянам, а их ответ мы услышим через день", — заявил Зеленский.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что в ходе визита Виткофф также поделится ключевыми идеями и предложениями, которые обсуждались на встрече в Осло. По его словам, специальный посланник будет пытаться "проложить путь" к встрече лидеров стран.

Зеленский, в частности, сообщил об отмене ограничений на работу терминалов спутниковой связи Starlink. По его словам, уже через 48 часов они будут работать как раньше. Кроме того, США возобновили предоставление разведданных, и теперь Украина может своевременно узнавать о запусках баллистических ракет РФ.

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"Мы благодарны за то, что разведывательная информация работает. Я имею в виду систему раннего предупреждения, которая очень важна для наших людей — детей, взрослых, жителей сел, — ведь благодаря ей мы можем узнать о приближении баллистических ракет. Поэтому мы благодарны американской стороне. Теперь это работает", — сказал украинский президент.

Глава государства также упомянул об энергетическом перемирии, объявленном президентом США Дональдом Трампом неделю назад. Зеленский еще раз повторил, что Украина готова прекратить удары по энергетическим объектам РФ, если Россия предпримет "ответные шаги".

Президент Финляндии Александр Стубб озвучил несколько тезисов после переговоров в Осло. По словам Стубба, "ситуация с достижением мира улучшилась" и "процесс пошел в правильном направлении". Чиновник напомнил о визите Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, который должен состояться 21 октября, и выразил надежду, что "завтра не будет никаких неудач".

В Кремле и Белом доме пока не прокомментировали договоренности по 5-й статье НАТО в интересах безопасности Украины, о которых заявил Зеленский. На портале НАТО можно найти текст Договора, заключенного в 1949 году. В статье указано, что в случае нападения члены альянса примут "меры, которые будут сочтены необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе". Президент Украины не уточнил, о чем именно идет речь в договоренностях и каким образом они будут гарантировать ненападение со стороны РФ.

Переговоры по Украине — гарантии статьи 5 Договора НАТО Фото: Скриншот

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что 20 октября издание The Washington Post сообщило о переговорах по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным. Аналитик в комментарии изданию пояснил, что Трамп торопится и оказывает давление на Украину, чтобы она согласилась на требования РФ ради "мирного соглашения". Согласно плану Трампа, соглашение должно быть заключено до декабря 2026 года, когда 14–15 декабря состоится саммит G-20 в Майами.

Напоминаем, что Фокус собрал мнения экспертов, которые объяснили, что не так в переговорах по Украине и в вопросах обмена Донбасса на гипотетические "гарантии безопасности".