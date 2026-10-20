Путину — Донбасс, Украине — обещания НАТО: что не так с новым мирным планом Европы

Европа готовится к прямым переговорам с Путиным, пока отношения Киева и Вашингтона становятся всё напряжённее. На столе — два сценария завершения войны: заморозка фронта в обмен на отказ Украины от НАТО или передача России остальной части Донбасса в обмен на членство в Альянсе. Но готов ли Кремль принять хотя бы один из них и не обернутся ли мирные предложения новой угрозой для Украины? Политологи объяснили Фокусу, почему оба сценария могут оказаться тупиковыми, какую игру ведут США и чего ждать от переговоров в Осло.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО, пишет Financial Times.

И, как отмечает автор статьи, в европейских столицах всё больше склоняются к мнению, что переговоры с Кремлём больше нельзя оставлять исключительно на усмотрение Соединённых Штатов. К тому же очевидно обострение отношений между Киевом и Вашингтоном и сокращение американской поддержки Украины. Каналы связи с российской стороной уже открыты, а переговоры европейских лидеров с Путиным могут состояться в ближайшее время.

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Financial Times описывает два возможных сценария, которые могли бы стать предметом прямого обсуждения европейских лидеров с Путиным.

Первый сценарий — замораживание войны вдоль нынешней линии контроля. В таком случае боевые действия прекращаются на текущих позициях, а Украина получает гарантии безопасности, связанные с условием, что она никогда не вступит в НАТО.

Второй сценарий — передача России остальной части Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО. Он предполагает, что Москва получит территории Донецкой области, которые в настоящее время не контролирует, а Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Речь идёт лишь о возможных вариантах развития событий, а не о согласованных сторонами предложениях или достигнутых договорённостях. По данным издания, часть украинцев могла бы воспринять любой из этих сценариев как предательство. Кроме того, европейские политики сомневаются, что Путин будет готов согласиться на такие условия.

Сам российский диктатор продвигает идею трёхстороннего саммита с участием Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению Financial Times, такой формат соответствовал бы стремлению Москвы закрепить за собой статус великой державы, оставив Украину и её ключевых европейских партнёров вне переговоров.

НАТО нам не светит и без переговоров, и корейский сценарий не вариант

Сценарий "остальной Донбасс — России, Украина — в НАТО" нереален: Путин никогда не согласится на членство Украины в Альянсе, а США этого и не хотят. Заморозка в обмен на отказ от НАТО тоже не проходит — Путину нужна вся Украина, а Киеву для смены Конституции нужно минимум полгода, считает политический эксперт Вадим Трюхан.

"Точно не может быть сценарием передача остального Донбасса России со вступлением Украины в Альянс. По двум причинам. Во-первых, Путин никогда не изменит свою позицию относительно невозможности, недопустимости членства Украины в НАТО. И во-вторых, американцы против того, чтобы Украина была членом НАТО. Даже вчера Вэнс среди прочего сказал, что им (то есть нам, Украине — прим. ред.) в НАТО не место. То есть повторил ту позицию, которую Трамп неоднократно озвучивает", — подчёркивает в комментарии Фокусу политолог.

Поэтому это абсолютно нереалистичный сценарий. Что касается заморозки в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО, по мнению эксперта, как базовая позиция для переговоров — это возможно, в принципе. Но тут тоже есть две проблемы.

Первая, — как отмечает эксперт, в том, что Путину нужно не то, что он сейчас смог оккупировать. Ему нужна вся Украина. А как минимум на первом этапе — четыре области, которые он записал в Конституцию. Если он этого не получит, то автоматически становится "хромой уткой". Ему этого не простят ни собственные элиты, какими бы они ни были, ни российское общество. Потому что он положил более полутора миллионов убитыми и ранеными. А взамен фактически ничего не получил. Поэтому эта проблема есть, и пока не понятно, как её решать. Давить на него американцы не готовы. Так что это очень сложно.

Второе — Украине, хотя и понятно, что никто в НАТО не ждёт, но как минимум нужно изменить свою Конституцию. А чтобы вычеркнуть оттуда членство в НАТО, нужны две каденции парламента. То есть это как минимум полгода, если сразу начать голосовать этой каденцией и следующей. А Путин полгода ждать не будет.

"Так что даже по этим формально-юридическим причинам этот вариант тоже абсолютно нереален. Тут может быть другой, корейский вариант, когда ни о чём не договариваются, но просто перестают стрелять и остаются там, где есть. Но для этого, мне кажется, надо достичь на данный момент очень утопической цели — сместить с должности Путина. Чтобы там пришёл кто-то другой и дал команду "не стреляем". Ну и такой вариант мог бы иметь право на жизнь", — подчёркивает Трюхан.

Ни один из двух вариантов нам не подходит

По мнению политолога, американиста Александра Краева, ни один из описанных FT вариантов нам полностью не подходит. Очевидно, что Украине нужно сохранение границ 1991 года, нужно НАТО, нужен ЕС. То есть говорить о том, что мы готовы принять один из них полностью и следовать ему до конца — неразумно.

Но если выбирать из двух зол, то меньшее зло — фиксация текущей линии разграничения и какой-то краткосрочный отказ от НАТО, подчёркивает эксперт в комментарии Фокусу. Потому что у нас есть и будет аргумент, что мы не сможем просто на законодательном уровне быстро изменить путь в НАТО, закреплённый в Конституции, потому что нам нужно провести выборы. А когда пройдут выборы, возможно, в парламенте не будет большинства, чтобы это изменить. До того времени мы не готовы это вносить в договор, потому что это изменения в Конституцию.

"Мы же с вами не Россия, мы не диктатура, мы не можем решением президента менять собственную Конституцию. И поэтому с такой точки зрения мы примем ситуацию, когда принять второй сценарий для нас, ну, с точки зрения теории игр, скажем так, для нас более выгодно и более просто, потому что мы понимаем, как с ним играть. Сценарий, когда украинские военные отступают от нашей бастионной линии, так называемой, когда мы отдаём территорию, которую россияне не займут за следующие 10 лет, — ну это точно не подходящий сценарий. Это просто готовит им лучшую почву и лучшую возможность атаковать нас снова", — констатирует политолог.

Как считает эксперт, Уиткофф заинтересован в том, чтобы мы быстрее подписали хотя бы что-то, потому что его шефу нужно показать победу, нужно показать успех. А самому Уиткоффу нужно закрепиться как будущему госсекретарю, когда Трамп будет пытаться идти на третий срок.

"То есть будет понятно, почему Уиткофф станет это продвигать. И будет абсолютно понятно, почему это в интересах американцев. Наше дело просто чётко показать, что да, мы готовы к диалогу, мы готовы к обсуждению. То есть мы готовы обсуждать какие-то вопросы, мы готовы говорить о конкретных темах, а это уже, знаете, намного лучше, чем было раньше. Раньше американцы в принципе не хотели ни о чём подобном говорить. Сейчас они хотя бы ведут этот диалог", — отмечает эксперт.

Поэтому, по словам Краева, мы готовы вести этот диалог, готовы разграничить, что приемлемо, что неприемлемо, в каком контексте мы готовы работать, но мы точно не готовы вести диалог истерии "принимайте это, потому что ничего не будет".

"Наша задача в основе — перевести американцев в конструктивное русло. Не то чтобы убедить их полностью, что это невозможно, а показать, что так с партнёрами не говорят. Особенно с партнёрами, от которых сейчас, по словам Трампа, зависит цена на бензин на заправках США. Хотите, чтобы была нормальная цена, будьте добры, нормально себя ведите, а не предлагайте непонятно что", — подчёркивает политолог.

Путин не пойдёт на уступки европейцев

А то, что Европа пытается выйти на отдельный трек, переговорить с Путиным, это безусловный позитив, подчёркивает Вадим Трюхан. Надо понимать, что Трамп ничего хорошего не добавляет в урегулировании, только подыгрывает Путину.

"Но для Путина Европа — это ничего. Он презирает европейцев. Соответственно, идти им на уступки он не собирается. Это было на фоне недавнего ослабления ключевых лидеров в Европейском Союзе. После этого бедлама, который все видят по телевизору, что там происходит. Мерца после победы АдГ. Макрона, у которого тоже начались проблемы с этими протестами и так далее. И в Британии, где Фарадж становится самым популярным политиком. Для Путина это вообще странная ситуация. Он не видит контрагентов, не видит, с кем говорить из Европы. Не с Урсулой фон дер Ляйен, которая представляет, на его взгляд, просто секретариат Европейского Союза. Вот одного лидера мощности де Голля сейчас в Европе нет", — констатирует политолог.

Поэтому надеяться на то, что в Осло, где сегодня, 20 октября, соберутся лидеры ЕС, украинская делегация во главе с Зеленским и представитель США Уиткофф, будет прогресс в переговорах, не стоит, делает вывод политический эксперт. Могут быть какие-то точечные обмены пленными, но не более.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для проведения нового раунда переговоров по вопросам России и Украины. На переговорах ожидаются также представители Украины и Европы.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки хотели бы вести переговоры о мире без участия Украины.