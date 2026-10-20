Переговоры о прекращении войны: Зеленского ждут на встрече в Норвегии, — СМИ

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют на этой неделе посетить Норвегию для проведения нового раунда переговоров по вопросам России и Украины. На переговорах ожидаются также представители Украины и Европы.

По данным источников Reuters, к встрече могут присоединиться президент Украины Владимир Зеленский, а также представители европейских стран, ЕС и НАТО. График переговоров пока не является окончательным и может измениться.

Кто может принять участие в переговорах в Норвегии

Ожидается, что переговоры в Осло пройдут с участием Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и представителей так называемой группы E4 — Великобритании, Франции, Германии и Польши. К обсуждениям также должны присоединиться представители ЕС и НАТО.

По информации источников Reuters, Джаред Кушнер, который должен был принять участие во встрече, заболел и планирует присоединиться к переговорам удаленно. Стив Виткофф, в свою очередь, должен прибыть в Норвегию лично.

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На момент публикации Белый дом не прокомментировал сообщение о запланированных встречах.

Виткофф также планирует встретиться с Путиным

Помимо визита в Норвегию, Стив Виткофф, по информации собеседников Reuters, планирует посетить Россию, где должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди возможных тем переговоров — вопросы, связанные с Украиной, а также освобождение американца Стивена Габбарда, который находится в российском заключении.

Напряженная обстановка между Киевом и Вашингтоном

Агентство отмечает, что подготовка нового раунда переговоров проходит на фоне разногласий между Украиной и США по поводу военной поддержки и обмена разведывательной информацией. Президент Зеленский в последние дни заявлял об ограничении скорости работы военной связи Starshield и сокращении обмена разведывательными данными. Американские чиновники опровергали эти утверждения.

Отдельным вопросом остается поставка Украине вооружения, в частности ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Ранее Зеленский сообщал о задержках с передачей этих ракет, финансируемых европейскими странами.

Ранее мы сообщали, что Виткофф и Кушнер планировали встретиться с украинской делегацией в Майами, чтобы обсудить новые предложения по прекращению войны.

Также сообщалось, что Виткофф и Кушнер отложили запланированный визит в Москву на фоне подготовки новых предложений по урегулированию войны.