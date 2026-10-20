Переговори про завершення війни: Зеленського очікують на зустрічі в Норвегії, — ЗМІ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер планують цього тижня відвідати Норвегію для нового раунду переговорів щодо РФ та України. На переговорах чекають і представників України та Європи.

До зустрічі, за даними джерел Reuters, може долучитися президент України Володимир Зеленський, а також представники європейських країн, ЄС і НАТО. Графік переговорів поки не остаточний і може змінитися.

Хто може взяти участь у переговорах у Норвегії

Очікується, що переговори в Осло відбудуться за участю Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та представників так званої групи E4 — Великої Британії, Франції, Німеччини й Польщі. До обговорень також мають долучитися представники ЄС і НАТО.

За інформацією джерел Reuters, Джаред Кушнер, який мав брати участь у зустрічі, захворів і планує долучитися до переговорів дистанційно. Стів Віткофф, своєю чергою, має приїхати до Норвегії особисто.

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Білий дім на момент публікації не надав коментаря щодо повідомлення про заплановані зустрічі.

Віткофф також планує зустрітися з Путіним

Окрім візиту до Норвегії, Стів Віткофф, за інформацією співрозмовників Reuters, планує поїхати до Росії, де має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Серед тем можливих переговорів — питання, пов’язані з Україною, а також звільнення американця Стівена Габбарда, який перебуває в російському ув’язненні.

Напружене тло між Києвом і Вашингтоном

Агенція зазначає, що підготовка нового раунду переговорів відбувається на тлі розбіжностей між Україною та США щодо військової підтримки й обміну розвідувальною інформацією. Президент Зеленський останніми днями заявляв про обмеження швидкості роботи військового зв’язку Starshield та скорочення обміну розвідувальними даними. Американські посадовці заперечували ці твердження.

Окремим питанням залишається постачання Україні озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Раніше Зеленський повідомляв про затримки з передачею цих ракет, які фінансують європейські країни.

Раніше ми розповідали, що Віткофф і Кушнер планували зустрітися з українською делегацією в Маямі, щоб обговорити нові пропозиції щодо завершення війни.

Також повідомлялося, що Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви на тлі підготовки нових пропозицій щодо врегулювання війни.