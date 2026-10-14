Зв'язок Starlink в ЗСУ почав зникати вже на 60–70 км/год: що відбувається (фото)

Для українських операторів супутникового зв'язку Starlink суттєво посилили обмеження на використання терміналів у русі.

Якщо раніше проблеми виникали на високих швидкостях, то тепер зв'язок починає зникати вже за 60–70 км/год, що безпосередньо впливає на виконання бойових завдань. Про це повідомляє волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко з посиланням на дані військових.

Стерненко повідомив про погану роботу Starlink Фото: Скриншот

За його словами, ще сьогодні вночі критичний поріг швидкості становив понад 160 км/год, через що вже було зірвано низку важливих місій. Проте майже одразу обмеження для українських операторів посилили ще більше, зробивши їх максимально суворими.

Імовірною причиною таких дій компанії SpaceX називають запит з боку адміністрації Дональда Трампа.

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Нагадаємо, радник президента Сергій Бескрестнов написав, що обмеження справді з'явились. З'ясувалось, що Сили оборони не отримали офіційного попередження і через це зірвались бойові завдання.

Тим часом після публікацій Маска на підтримку Трампа, який вимагає зупинити удари України по НПЗ РФ, з'явився коментар радника президента Сергія Бескрестнова. Він пояснив, що зі SpaceX налагодили ділові відносини, тому він сумнівається, що термінали Starlink вимкнуть.

Крім того, у серпні президент України Володимир Зеленський звернувся до Маска щодо зняття обмежень на роботу Starlink: Фокус пояснив, який зв'язок з атаками "Іскандерів".