Связь Starlink в ВСУ начала пропадать уже при скорости 60–70 км/ч: что происходит (фото)

Для украинских операторов спутниковой связи Starlink значительно ужесточили ограничения на использование терминалов в движении.

Если раньше проблемы возникали на высоких скоростях, то теперь связь начинает пропадать уже при 60–70 км/ч, что напрямую сказывается на выполнении боевых задач. Об этом сообщает волонтёр и общественный деятель Сергей Стерненко со ссылкой на данные военных.

Стерненко сообщил о неэффективной работе Starlink Фото: Скриншот

По его словам, ещё сегодня ночью критический порог скорости превышал 160 км/ч, из-за чего уже был сорван ряд важных миссий. Однако почти сразу ограничения для украинских операторов ужесточили ещё больше, сделав их максимально строгими.

Вероятной причиной таких действий компании SpaceX называют запрос со стороны администрации Дональда Трампа.

Напомним, советник президента Сергей Бескрестнов написал, что ограничения действительно вступили в силу. Выяснилось, что Силы обороны не получили официального предупреждения, из-за чего были сорваны боевые задачи.

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Между тем после публикаций Маска в поддержку Трампа, который требует прекратить удары Украины по НПЗ РФ, появился комментарий советника президента Сергея Бескрестнова. Он пояснил, что с SpaceX наладили деловые отношения, поэтому он сомневается, что терминалы Starlink отключат.

Кроме того, в августе президент Украины Владимир Зеленский обратился к Маску с просьбой снять ограничения на работу Starlink: Фокус объяснил, какая связь с атаками "Искандеров".