Угода по дизелю РФ: через удари по НПЗ Трамп пригрозив Україні відключити розвіддані, — Axios

Президент США Дональд Трамп пообіцяв відключити доступ до американських розвідданих, якщо українці не перестануть бити по дизелю РФ та по НПЗ, розповіло медіа Axios. Домовленість Трампа з російським диктатором Путіним з'явилась після того, як президент Зеленський шість разів відмовився зупиняти удари. Як відбувались переговори щодо війни РФ та запинки ударів по нафтопереробці в обмін на енергетичне перемир'я?

Рішення Трампа щодо дозволу угоди США та РФ по дизелю з'явилось через відмови Зеленського, ідеться у матеріалі медіа Axios. Невказаний співрозмовник з адміністрації президента США пояснив, що через продовження ударів по РФ Україна "підриває добру волю", яка начебто з'явилась протягом останніх шести місяців.

Медіа написало, що Україна завдала низки болючих ударів по російській нафтопереробці, через що Путін заборонив експорт дизелю. При цьому "зріс тиск" на світові ринки, які й так в кризі через війну Трампа в Ірані. Під час переговорів Зеленський не відкидав ідею зупинки атак, але Україна погодилася б на цей крок лише у випадку, якщо РФ пішла на енергетичне перемир'я, заявили джерела Axios.

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"Трамп не вважав атаки на нафтопереробні заводи еквівалентними російським ударам по енергомережі України", — пояснив чиновник з Білого дому.

У матеріалі навели деякі деталі переговорів, які відбулись у Маямі між українською та американською делегаціями. З'ясувалось, що спецпредставника США Стів Віткофф та Джаред Кушнер пояснили українцям позицію Трампа. Після серії відмов Зеленського спиняти удари по НПЗ РФ президент США зателефонував Путіну та скасував санкції на російське дизельне пальне. Крім того, як повідомили українські джерела, Віткофф та Кушнер пригрозили припинити передавати розвіддані, якщо атаки продовжаться. Також спецпредставника згадали про продаж снарядів та іншої техніки, якої потребують ЗСУ.

"Напади на нафтопереробні заводи завдають болю Росії, але вони також завдають болю США", — сказав представник Білого дому журналістам.

Інші теми, про які говорили у Маямі, стосувались війни РФ, післявоєнного відновлення України, шляхів вступу України в ЄС та перспективи вступу до НАТО. Спецпредставники Трампа можуть поїхати у Москву на наступному тижні, оскільки вважають, що Путін готовий вести переговори про завершення війни, написало Axios.

Угода США та РФ по дизелю — деталі рішення Трампа

10 жовтня американський журналіст Алекс Рауфоглу (Alex Raufoglu) навів заяву лідера республіканців Майкла Макфола, який розкритикував рішення Трампа щодо продажу дизелю РФ на світових ринках. Крім того, згадали про закон Ліндсі Грема про "пекельні санкції" та закон від 2022 року, який прямо забороняв купувати російські нафтопродукти. Крім того, Рауфоглу отримав коментар від неназваного українського посадовця з делегації, яка у четвер 9 жовтня прибула у Маямі на переговори з США. Посадовець заявив, що делегація негайно вертається в Україну.

"Другого дня не буде", — навів журналіст слова анонімного співрозмовника.

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Інформація про переговори України та США з'явилась після заяви Трампа угоду США та РФ по дизелю, яка пролунала увечері 9 жовтня (за Києвом). Глава Білого дому повідомив, що мав "дуже успішну" 90-хвилинну розмову з Путіним і домовився про постачання російських нафтопродуктів на світові ринки. Згідно з ідеєю Трампа, Москва спершу поставить 300 тис. тонн дизелю, а потім доведе поставки до рівня 3 млн тонн на місяць.

Нагадуємо, Фокус писав про ситуацію навколо ударів України по НПЗ та по виробництву дизелю РФ. На початку вересня Трамп звинуватив Україну у зростанні світових цін на дизель: Зеленський відреагував на обвинувачення та пояснив, за яких умов удари припиняться.