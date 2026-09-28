"Велика проблема": Трамп висунув умову Зеленському, той відповів (відео)

Президент США Дональд Трамп вважає, що винна в дефіциті дизельного палива Україна, яка продовжує завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

Під час спілкування з журналістами глава Білого дому запевнив, що його український колега нібито погодився призупинити атаки на НПЗ.

"Головна проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки проблема Близького Сходу, скільки проблема Росії — через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, бо вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація справді цікава. І я розмовляв із президентом Зеленським, я сказав: "Вам треба пригальмувати з НПЗ"", — заявив Трамп.

Коли політика запитали, що саме відповів Зеленський, Трамп нібито процитував слова українського президента:

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"Ну, ми, мабуть, так і зробимо".

Трамп переконаний, що продовження ударів України по російських нафтопереробних заводах здатне спричинити глобальну проблему, а Зеленський, за його словами, "може займатися й іншими справами".

Зазначимо, що сам Зеленський офіційно не робив жодних подібних заяв. Більше того, він стверджував, що Україна завдає ударів у відповідь на атаки РФ і готова до енергетичного перемир’я у разі аналогічного кроку з боку Кремля.

Також президент заявляв, що вимог припинити удари по НПЗ в односторонньому порядку не було.

Додамо, що під час бесіди з пресою Трамп заявив, що його адміністрація "дуже серйозно" розглядає можливість запровадження заборони на експорт дизельного палива зі США. Заклик обмежити експорт дизельного палива лунає з боку законодавців аграрних штатів, які стурбовані високими цінами під час осіннього збору врожаю.

За його словами, такий крок може вплинути на ціни на бензин, але його "можна вжити".

Раніше американський лідер уже звинувачував Зеленського у дефіциті дизельного палива, заявивши, що Україні необхідно припинити удари по НПЗ.

26 вересня українські дрони атакували два місцеві НПЗ у Краснодарському краї РФ. Сервіс NASA FIRMS зафіксував на території Ільського НПЗ значне загоряння.

Крім того, постраждав місцевий НПЗ у Краснодарському краї. Днем раніше, 25 вересня, удари припали на НПЗ у Пермі та завод "Іскра" в Ульяновську. Після цього на місці спалахнула пожежа й піднявся густий дим.