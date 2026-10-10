Сделка по дизелю РФ: из-за ударов по НПЗ Трамп пригрозил Украине отключить разведданные, — Axios

Президент США Дональд Трамп пообещал перекрыть доступ к американским разведданным, если украинцы не перестанут бить по дизельному топливу РФ и по НПЗ, сообщило издание Axios. Сделка Трампа с российским диктатором Путиным появилась после того, как президент Зеленский шесть раз отказался прекратить удары. Как проходили переговоры о войне с РФ и про остановку ударов по нефтеперерабатывающим заводам в обмен на энергетическое перемирие?

Решение Трампа одобрить соглашение между США и РФ по дизельному топливу было принято из-за отказа Зеленского, говорится в материале издания Axios. Неназванный собеседник из администрации президента США пояснил, что, продолжая наносить удары по РФ, Украина "подрывает добрую волю", которая якобы сформировалась за последние шесть месяцев.

СМИ сообщили, что Украина нанесла ряд болезненных ударов по российской нефтепереработке, из-за чего Путин запретил экспорт дизельного топлива. При этом "усилилось давление" на мировые рынки, которые и без того находятся в кризисе из-за войны Трампа в Иране. В ходе переговоров Зеленский не отвергал идею прекращения атак, но Украина согласилась бы на этот шаг только в том случае, если РФ пошла на энергетическое перемирие, заявили источники Axios.

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"Трамп не считал атаки на нефтеперерабатывающие заводы равнозначными российским ударам по энергосети Украины", — пояснил чиновник из Белого дома.

В материале приведены некоторые подробности переговоров, состоявшихся в Майами между украинской и американской делегациями. Выяснилось, что специальные представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер разъяснили украинцам позицию Трампа. После серии отказов Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ президент США позвонил Путину и отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. Кроме того, как сообщили украинские источники, Виткофф и Кушнер пригрозили прекратить передачу разведданных, если атаки продолжатся. Также спецпредставители упомянули о продаже снарядов и другой техники, в которой нуждаются ВСУ.

"Нападения на нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб России, но они также наносят ущерб США", — заявил представитель Белого дома журналистам.

Другие темы, обсуждавшиеся в Майами, касались войны РФ, послевоенного восстановления Украины, путей вступления Украины в ЕС и перспектив вступления в НАТО. Спецпредставители Трампа могут отправиться в Москву на следующей неделе, поскольку считают, что Путин готов вести переговоры о завершении войны, пишет Axios.

Сделка США и РФ по дизелю — подробности решения Трампа

10 октября американский журналист Алекс Рауфоглу (Alex Raufoglu) процитировал заявление лидера республиканцев Майкла Макфола, который раскритиковал сделку Трампа о продаже дизельного топлива РФ на мировых рынках. Кроме того, упомянули о законе Линдси Грэм о "адских санкциях" и законе от 2022 года, который прямо запрещал покупать российские нефтепродукты. Кроме того, Рауфоглу получил комментарий от неназванного украинского чиновника из делегации, которая в четверг, 9 октября, прибыла в Майами на переговоры с США. Чиновник заявил, что делегация немедленно возвращается в Украину.

"Второго дня [переговоров] не будет", — процитировал журналист слова анонимного собеседника.

Сделка США и РФ по дизелю — Рауфоглу про ситуацию с переговорами в Маями Фото: Скриншот

Информация о переговорах между Украиной и США появилась после заявления Трампа о соглашении США и РФ по дизелю, которое прозвучало вечером 9 октября (по киевскому времени). Глава Белого дома сообщил, что провел "очень успешную" 90-минутную беседу с Путиным и договорился о поставках российских нефтепродуктов на мировые рынки. Согласно замыслу Трампа, Москва сначала поставит 300 тыс. тонн дизельного топлива, а затем доведет поставки до уровня 3 млн тонн в месяц.

Напоминаем, что Фокус писал о ситуации вокруг ударов Украины по НПЗ и по производству дизеля РФ. В начале сентября Трамп обвинил Украину в росте мировых цен на дизельное топливо: Зеленский отреагировал на обвинения и объяснил, при каких условиях удары прекратятся.