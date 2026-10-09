До 3 млн тонн: Трамп разрешил РФ поставлять дизельное топливо в США и на мировые рынки (обновление)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает России поставлять дизельное топливо на мировой рынок. При этом с начала войны РФ против Украины действовал запрет на продажу российских нефтепродуктов, а Москва после серии ударов Украины ограничила собственный экспорт.

Решение об отмене части санкций против РФ появилось в аккаунте Трампа в социальной сети Truth Social. Украина и ЕС пока не отреагировали на заявление американского президента.

Согласно плану Трампа, Путин должен "немедленно" поставить на внешние рынки 300 тыс. тонн дизельного топлива, в ноябре — ещё 500 тыс. тонн, далее — 1 млн тонн и довести объём поставок до 3 млн тонн. Американский президент сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По итогам этого разговора он объявил о своем решении отменить часть санкций США, введенных против РФ из-за вторжения в Украину. По словам Трампа, который ожидает довыборов в Конгресс в ноябре 2026 года и теряет позиции среди республиканского электората, такие его шаги позволят снизить цены на топливо для американцев.

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"Между нашим ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ над Ормузским проливом и этим замечательным заявлением о российской энергетике цены на дизельное топливо для американцев и, действительно, для всего мира упадут В РЕКОРДНЫХ ОБЪЕМАХ И БЫСТРО! Более низкие цены для американцев, особенно для наших крупных фермеров, животноводов и дальнобойщиков, являются моим главным приоритетом", — написал глава Белого дома.

Санкции в отношении топлива в РФ — Трамп о разрешении Путину торговать дизельным топливом 9 октября Фото: Скриншот

Санкции в отношении топлива из РФ — подробности решения Трампа от 9 октября

Заявление Трампа об отмене санкций на топливо и разрешении торговли дизельным топливом появилось в сети в 21:46 9 октября (по киевскому времени). Менее чем за час оно получило 11,5 тыс. одобрительных откликов от американцев.

Между тем Министерство финансов США в социальной сети X сообщило о предоставлении РФ временной генеральной лицензии на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок.

Фото: Скриншот

Обновление 22:32 — Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Трампа отменить санкции в отношении топлива из РФ. Глава государства написал, что уступки Путину — это слабость, которая не приведет к миру.

"Любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с Россией — это явная слабость, это играет на руку России, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", — говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

Президент также написал, что благодарен за визит представителей обеих партий Конгресса США, которые посетили Киев. Кроме того, он заявил, что Украина готова к деэскалации, если Россия предпримет соответствующие шаги.

"Украина готова к ответным мерам по деэскалации, и американская сторона знает о нашей позиции. Украина не будет уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Подарки Путину не принесут мира и не принесут никакой пользы цивилизованному миру", — заявил Зеленский.

Между тем в сентябре президент Трамп заявил, что из-за ударов Украины по НПЗ РФ якобы растет цена на дизельное топливо по всему миру. При этом Зеленский не раз заявлял, что украинские удары — это ответ на атаки россиян и что украинцы готовы к перемирию, если не будет российских обстрелов.

Напоминаем: президент Украины рассказал, что должна сделать Россия для достижения энергетического перемирия и прекращения ударов по НПЗ и производству дизельного топлива.