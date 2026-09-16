Четкий список объектов: что должно сделать РФ для энергетического перемирия, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу хода переговоров для достижения энергетического перемирия. По словам Зеленского, Россия и Украина должны предоставить собственные списки объектов, по которым нельзя бить противникам, поскольку для россиян это, условно, НПЗ, для украинцев электроснабжение. Какие условия заключения энергетического перемирия озвучил глава государства?

Тезисы Зеленского об энергетическом перемирии и мирных переговорах прозвучали в интервью телеканалу CBS News. Выяснилось, что идею перемирия озвучили спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, когда прибыли в Киев из Москвы. Помимо объектов энергетики, которые в РФ и Украине различаются, в список следует добавить инфраструктуру для вывоза сельскохозяйственной продукции, добавил президент.

Энергетическое перемирие — Зеленский о требованиях к РФ, см. с 6:08

Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но при условии, что РФ прекратит наносить удары по энергетическим объектам Украины любым видом оружия. Кроме того, должен быть составлен список объектов, подлежащих защите: то, что важно для россиян, то есть нефтепереработка, и то, что важно для украинцев — электричество и газ для населения. Что касается зерна, то у Москвы есть 70 млн тонн сельхозпродукции, которую она не может вывезти, а у Киева — 30 млн тонн: этот вопрос также стоит затронуть в ходе перемирия.

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"Если россияне готовы к энергетическому перемирию, то — никаких нападений на энергетику ни при каких обстоятельствах, с использованием каких бы то ни было средств. Но если вы о чём-либо договариваетесь, то это означает, что вы демонстрируете свою добрую волю или политическую волю, политическую волю прекратить войну", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что потери российского бюджета в прошлом году из-за ударов по нефтетранспортировке составили "минус" 100 млрд долл., а в этом году ожидаются "минус" 150 млрд долл. При этом он подчеркнул, что Украина никогда не наносила удары первой и что "Путин не уважает слабых и даже не станет думать о переговорах с такими".

Энергетическое перемирие — Зеленский об условиях прекращения огня 16 сентября Фото: Скриншот

Энергетическое перемирие — что известно

Отметим, что о возможности энергетического перемирия стало известно после нового этапа мирных переговоров 5-8 сентября, которые прошли с участием специальных представителей США Уиткоффа и Кушнера. Зеленский сразу заявил, что Украина готова к перемирию, если РФ согласится не наносить удары по украинским энергетическим объектам и сдержит свое обещание. Сразу же выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заверил, что Кремль отвергает идею энергетического перемирия, поскольку это выгодно Украине.

13-14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что именно из-за украинцев растут цены на дизельное топливо для американцев, и начал требовать одностороннего прекращения ударов по российским НПЗ. В связи с этим вновь появилось заявление Пескова, который поддержал давление на Украину. Американский президент также сообщил, что якобы уже достигнута договоренность об энергетическом перемирии, но ни Украина, ни РФ этого не подтвердили. При этом Зеленский еще раз повторил, что согласен на прекращение огня, если будет принято соответствующее решение Москвой.

Напоминаем, что западное СМИ The Financial Times объяснило, почему российский диктатор Путин отвергает идею энергетического перемирия.