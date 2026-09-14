Путаница с заявлениями Трампа: существует ли договоренность об энергетическом перемирии с РФ, — СМИ

Соглашение об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока находится в стадии разработки, сообщил корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер. По его оценке, заявление президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о том, что договорённость уже достигнута, не соответствует действительности. Что происходит с энергетическим перемирием и давлением США на Украину с целью прекращения ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ?

Информация о ходе российско-украинских переговоров по прекращению взаимных ударов по энергетическим объектам вечером 14 сентября появилась в аккаунте Миллера в социальной сети X. При этом журналист ссылается на неназванные источники в Киеве, которые сообщили, что соглашения пока нет и что над ним ведется работа.

Миллер не назвал имя украинского чиновника, который рассказал ему о ходе переговоров об энергетическом перемирии. Комментарий по поводу соглашения появился в ответ на пост коллеги из московского бюро FT Макса Седдона, который также отметил, что не слышал подтверждения заявления Трампа о готовом соглашении. При этом Седдон пояснил, что такое соглашение было бы "потенциально подарком Трампу накануне промежуточных выборов, если цены на нефть в результате этого упадут".

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"Трамп торопился: по моим сведениям от людей, вовлечённых в этот процесс в Киеве, речь идёт о том, что это что-то находится в стадии разработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения пока нет. Детали неясны, более подробная информация — позже", — подытожил Миллер.

Энергетическое перемирие — Миллер из FT о прекращении ударов со стороны РФ, 14 сентября Фото: Скриншот

Энергетическое перемирие — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем итоговом посте, появившемся в 19:00 14 сентября, действительно не подтвердил соглашение об энергетическом перемирии. Вместо этого глава государства написал, что в договоренностях, которых надеются достичь благодаря партнерам, следует гарантировать защиту от ударов РФ по критической инфраструктуре: не должно быть атак на энергетику и на "другие элементы базовых условий жизни", на порты, логистику и склады с продуктами и лекарствами. При этом Зеленский отметил, что лучше иметь долгосрочное и надежное соглашение, чтобы РФ не сорвала его и не подняла снова цены на дизель и другое топливо.

Энергетическое перемирие — Зеленский о прекращении ударов со стороны РФ, 14 сентября Фото: Скриншот

В 21:30 президент опубликовал вечернее обращение, в котором сообщил, что есть "серьёзное предложение США о взаимном прекращении ударов по критически важной инфраструктуре". По его словам, первый шаг должна сделать РФ: если россияне прекратят удары по украинской инфраструктуре, то Украина поступит так же.

"Если партнеры готовы гарантировать, что у России действительно нет намерения наносить удары по нашей электросети, то мы, конечно, готовы гарантировать, что мы не будем наносить ответные удары. И если это может стать первым шагом по деэскалации — шагом по прекращению ударов России по нашей критической инфраструктуре и наших ответных ударов, — то Украина готова поддержать деэскалацию", — заявил Зеленский.

Государственные российские информационные агентства "РИА Новости" и ТАСС пока не публиковали свежих комментариев Кремля по поводу энергетического перемирия.

Отметим, что вечером 14 сентября появилось заявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Американский президент написал в социальной сети Thruth Social, что, якобы, уже достигнута договоренность. При этом политик еще раз подчеркнул, что причиной роста цен на дизельное топливо в США является не Иран, где он начал войну в феврале 2026 года, а война РФ против Украины.

Слухи о возможном энергетическом перемирии появились в западных СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве. О готовности к этому перемирию и к временному прекращению огня также заявил президент Зеленский. Между тем представители Кремля пока никак не подтвердили готовность к энергетическому перемирию. Например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что не будут прекращать удары по энергетике Украины, поскольку видят, что это будет болезненно для украинцев. При этом утром 14 сентября он заявил, что Кремль поддерживает давление США на Украину с целью прекращения ударов по российским НПЗ. Давление появилось накануне, 13 сентября, когда Дональд Трамп публично обвинил Украину в росте цен на топливо в США из-за постоянных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Напоминаем, что 11 сентября было опубликовано интервью главы офиса президента Кирилла Буданова, в котором он объяснил, на каких условиях Украина согласится прекратить войну.