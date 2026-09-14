Говорят о "гибкости": в РФ поддержали давление США на Украину по поводу ударов по НПЗ

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков высказался по поводу ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам Пескова, Кремль положительно относится к предложению Соединенных Штатов Америки, которые требуют прекращения этих ударов, якобы приводящих к росту цен на дизельное топливо. Какие новые тезисы относительно угрозы российским стратегическим объектам высказал Песков?

Заявление Пескова появилось днем 14 сентября, через несколько часов после высказывания президента США Дональда Трампа, который обвинил Украину в проблемах с ценами на топливо, от которых страдают его избиратели-республиканцы. Краткие комментарии пресс-секретаря Путина опубликовали в Telegram-каналах российских СМИ "РИА Новости" и ТАСС. Чиновник поддержал давление США на украинцев, но ни словом не обмолвился о том, что РФ также готова прекратить удары по Украине в рамках энергетического перемирия.

Песков ответил на вопросы журналистов, которые просили прокомментировать призыв Трампа к Зеленскому. Пресс-секретарь Путина пояснил, что "исключение российских нефтепродуктов из международного экспорта влияет на мировые рынки" и что из-за этого любые страны могут присоединиться к давлению на Украину, чтобы вернуть российский дизель. При этом отмечается, что необходимо "подтолкнуть Киев к большей гибкости и приблизить урегулирование конфликта".

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Кроме того, представитель Путина упомянул о том, что после атак хуситов, которым США никак не противодействовали, вышел из строя нефтепровод в Саудовской Аравии, и мировые поставки сократились на 4%. По словам Пескова, ситуация на рынке нефтепродуктов связана с боевыми действиями в Персидском заливе: не было призывов к США стать "более гибкими", чтобы урегулировать "конфликт".

Мирные переговоры — Песков о ударах Украины по НПЗ РФ Фото: Скриншот

Фокус писал о заявлении Трампа, прозвучавшем 13 сентября во время игры в гольф и общения с журналистами. Президент США высказался после того, как в США цена на дизельное топливо достигла 6 долл. за галлон (1 галлон — 3,8 л, то есть около 70 грн/л). Трамп призвал Зеленского перестать наносить удары по производству дизельного топлива в РФ, поскольку именно это влияет на цену, а не американская война на Ближнем Востоке. Между тем, 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило об уменьшении нефтепереработки в РФ на 4 млн баррелей в сутки в течение 18 месяцев: это падение на 30%.

Мирные переговоры — что известно о возможности перемирия

Отметим, что после мирных переговоров 5–8 сентября источники в украинских властях сообщили западным СМИ, что в ближайшее время может пойти речь о взаимном энергетическом перемирии между РФ и Украиной. Также отмечалось, что предметные переговоры начнутся, вероятно, после выборов в Госдуму РФ 18–20 сентября.

Позже появился четкий ответ Пескова на идею энергетического перемирия. В комментарии российским СМИ пресс-секретарь Путина прямо заявил, что Кремль не планирует никакого энергетического перемирия и даже не будет начинать переговоры по этой теме. Причина такого решения — энергетическое перемирие будет выгодно Украине, поэтому РФ на это никогда не согласится. При этом он подчеркнул, что мир наступит только после капитуляции Украины на условиях Путина, озвученных на заседании МИД РФ летом 2024 года. Между тем зять Трампа и спецпредставитель США Джаред Кушнер после переговоров в РФ заявил, что завершение войны зависит исключительно от украинцев.

Напоминаем: глава офиса президента Кирилл Буданов сообщил, когда начнутся трехсторонние мирные переговоры.