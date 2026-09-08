Политика Российско-украинская война Переговоры по Украине Возможное перемирие между Украиной и РФ
Зимой между РФ и Украиной могут установить энергетическое перемирие: что известно
Украина и Россия могут объявить энергетическое перемирие зимой 2026–2027 годов, сообщили СМИ. Речь идет о временном прекращении ударов, а не о длительном мире.
Информацию о возможном энергетическом перемирии зимой вечером 8 сентября опубликовало СМИ "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Об этом якобы договорились специальные представители Дональда Трампа в ходе переговоров в Москве.
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