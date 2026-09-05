Пять раз поблагодарил: Уиткофф заявил, что будет помнить до пенсии встречу с Путиным (видео)

Во время мирных переговоров в Москве 5 сентября специальный представитель Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф поделился впечатлениями от встречи с российским диктатором Путиным. На видео из роскошного зала Кремля — американский переговорщик, сложивший руки, как школьник за партой, и говорящий, что это самый памятный день в его жизни.

Слова Уиткоффа о впечатлениях от встречи с Путиным прозвучали в первые минуты встречи в Кремле, говорится в сообщении российского СМИ "РИА Новости". Спецпредставитель Трампа назвал этот день "самым запоминающимся" и поблагодарил российского диктатора за "прекращение огня на три дня".

В речи Уиткоффа прозвучало несколько благодарностей Путину подряд. Прежде всего, представитель США поблагодарил за то, что "было удобно работать с вами". Затем — за то, что пригласили, и за то, что российский диктатор "делает для нас сегодня". Четвертая благодарность — от семьи Боба Гилмора, которого Кремль отпустил домой в США, продержав несколько лет в российской тюрьме. Отдельная благодарность и привет — от Дональда Трампа, слышно на видео.

Відео дня

"Мы только что сидели на улице — я, Джаред и Кэрол, а потом к нам присоединился Юрий, и мы все говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будут все эти невероятные истории и невероятные воспоминания, и наша встреча будет на вершине всего этого", — сказал Уиткофф.

В 23:03 российские СМИ сообщили, что переговоры завершились.

Мирные переговоры — что происходит в Москве 5 сентября

Фокус писал, что мирные переговоры в Москве начались около 20:00 5 сентября. Российские СМИ опубликовали видео из Кремля и показали первые минуты встречи. В начале российский диктатор Путин поприветствовал гостей из США и подтвердил, что согласился на перемирие по просьбе Украины. При этом он подчеркнул, что перемирие продлится всего три дня, хотя украинцы предлагали более длительное прекращение огня. Кроме Уиткоффа и Кушнера, за переговорным столом сидели помощники Путина Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков (и переводчики).

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский днем 5 сентября сообщил, что провел беседу с делегацией США, прилетевшей на мирные переговоры в Москву. По словам Зеленского, с момента разговора и до 7 сентября будет действовать временное частичное взаимное прекращение огня. При этом подразумевается, что Украина не будет наносить удары по Москве, а РФ — по Киеву.

Напоминаем, что вечером 5 сентября стало известно о массированном налете авиации ВС РФ, которая ударила по Запорожью, Чугуеву и ряду других городов вблизи линии фронта: погибли трое украинцев.