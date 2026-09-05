П'ять разів подякував: Віткофф заявив, що пам'ятатиме до пенсії зустріч з Путіним (відео)

Під час мирних переговорів у Москві 5 вересня спецпредставник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф поділився враженнями від зустрічі з російським диктатором Путіним. На відео з розкішною залою Кремля — американський переговорник, який склав руки, як школяр за партою, та говорить, що це найпам'ятніший день його життя.

Слова Віткоффа з враженнями про зустріч з Путіним пролунали у перші хвилини зустрічі у Кремлі, ідеться у дописі росЗМІ "РИА Новости". Спецпредставник Трампа назвав день "найпам'ятнішим" та подякував російському диктатору за "припинення вогню на три дні".

У промові Віткоффа пролунало кілька поспіль подяк Путіну. Найперше, представник США подякував за те, що було "зручно працювати з вами". Потім — за те, що запросили і за те, що російський диктатор "робить для нас сьогодні". Четверта подяка — від родини Боба Гілмора, якого Кремль відпустив додому у США, протримавши кілька років у російській в'язниці. Окрема подяка та привіт — від Дональда Трампа, чути на відео.

Відео дня

"Ми щойно сиділи надворі, я, Джаред і Керол, а потім до нас приєднався Юрій, і ми всі говорили про те, що коли ми вийдемо на пенсію, у нас будуть усі ці неймовірні історії та неймовірні спогади, і наша зустріч буде на вершині всього цього", — сказав Віткофф.

О 23:03 росЗМІ написали, що переговори завершились. Разговор длился около трех часов.

Мирні переговори — що відбувається у Москві 5 вересня

Фокус писав, що мирні переговори у Москві почались близько 20 год 5 вересня. РосЗМІ опублікували відео з Кремля та показали перші хвилини зустрічі. На початку російський диктатор Путіна привітав гостей з США та підтвердив, що погодився на перемир'я на прохання України. При цьому він наголосив, що перемир'я триватиме лише три дні, хоч українці пропонували довше припинення вогню. Окрім Віткоффа та Кушнера, за переговорним столом сиділи помічники Путіна Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков (і також перекладачі).

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський вдень 5 вересня повідомив, що мав бесіду з делегацією США, яка прилетіла на мирні переговори у Москву. Зі слів Зеленського, з моменту розмови й до 7 вересня триватиме тимчасове часткове взаємне припинення вогню. При цьому мається на увазі, що Україна не битиме по Москві, а РФ — по Києву.

Нагадуємо, увечері 5 вересня стало відомо про масований наліт авіації ЗС РФ, яка запустила КАБи по Запоріжжю, Чугуєву та по низці інших міст біля на лінії фронту: загинуло троє українців.