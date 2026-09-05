РФ вдарила по Запоріжжю та Чугуєву під час перемовин у Москві: горять будинки, є загиблі (відео)

Увечері 5 вересня Росія завдала серії ударів по Запоріжжю та Чугуєву, розповіли військові адміністрації. На відео з місця подій — влучання у багатоповерхівки та кадри пожежі у квартирах звичайних людей. Що чинять ЗС РФ в Україні, поки у Москві Путін веде "мирні переговори" зі спецпредставниками США?

Протягом доби так званого "припинення вогню" над Запорізькою областю Сили оборони збили 77 дронів РФ, заявив глава ОВА Іван Федоров. Тим часом близько 20 год, коли медіа повідомили про початок розмови у Москву, до дронів додались керовані авіабомби. Посадовець написав, що сталось влучання бомби у житловий будинок і що отримала поранення одна жінка. Крім того, у ще одному будинку почалась пожежа. Фокус зібрав інформацію про удар по Чугуєву та по інших населених пунктах України, які відбулись протягом доби 5 вересня.

О 21:47 Федоров написав про нове влучання ЗС РФ у Запоріжжі та про збільшення кількості поранених.

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"Виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих", — ідеться у дописі.

Обстріли України — що відбувається 5 вересня

Харківська область. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 20:44 повідомив про влучання дрона РФ у приватний будинок у Чугуєві. Посадовець заявив, що загинуло троє людей, з них двоє — діти: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Крім того, одна жінка отримала серйозні травми і її доправили у лікарню. На фото з місця удару — пожежа, яка повністю охопила будинок мирних людей.

Повітряні сили протягом доби попереджали про наліт реактивних дронів, які кількома хвилями та з різних напрямків атакували українців в майже усіх областях від сходу до заходу. Увечері, о 20:19, стало відомо про загрозу ударів КАБів по Запоріжжю, Херсону, Дніпропетровщині, Сумам, Харківщині. Паралельно тривав наліт дронів, які прямували на Затоку та Одесу й у бік Дніпра. У Херсоні загинули чоловік та жінка і ще 12 людей поранені, у Хмельницькому — семеро поранених після влучання та сильної пожежі, у Київській області — 28 пошкоджених об'єктів у п'яти регіонах, розповіли на "Громадському".

Тим часом 4 вересня протягом доби тривав наліт реактивних дронів РФ, інформувало повітряне командування та військові адміністрації. Серед іншого, росіяни влучили по аеродрому "Жуляни": піднявся стовп диму після влучання по двох музейних літаках.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський повідомив про припинення ударів РФ з 5 по 7 вересня: захищене єдине місто.