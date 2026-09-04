РФ влучила по аеропорту "Жуляни": піднявся стовп диму над летовищем, — медіа
Зранку 4 вересня дрон Російської Федерації влучив по аеродрому "Жуляни" під Києвом, повідомили у мережі. Над аеродромом піднявся стовп диму.
Інформація про влучання по "Жулянах" з'явилась у медіа Kyiv Post близько 11 год 4 вересня. При цьому журналіст Андрій Смолій написав, що саме там мав приземлитись літак з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у неділю 6 вересня.
Медіа повідомили, що РФ начебто збила літак над злітною смугою. Наголошується, що офіційних даних немає.
Тим часом Смолій, написавши про "Жуляни" та візит спецпредставників США, також додав, що офіційного підтвердження не має.
Тим часом з'явилась публікація нардепа Олексія Гончаренка, який заявив, що Кушнер та Віткофф мали приземлитись у Борисполі, а не в Жулянах. Втім, політик не навів першоджерело інформації. Нардеп підсумував, що представники Дональда Трампа мали "прилетіти літаком", а тепер, найімовірніше, їм доведеться їхати.
Українське командування не повідомляло про збиття літака під Києвом, а військові адміністрації — про пошкодження аеродрому.
Обстріл Києва — деталі удару РФ зранку 4 вересня
Міський голова Києва Віталій Кличко об 11:14 написав у Telegram, що через удар РФ почалась пожежа у Солом'янському районі столиці. У лаконічному повідомленні — інформація про те, що "екстрені служби прямують на місце": інших деталей немає. Київська міська військова адміністрація та Київська ОВА поки не коментували обстріл Києва. Тим часом у Солом'янському районі розташований Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського (аеропорт "Київ-Жуляни" або просто "Жуляни"). Водночас у київських пабліках повідомили про стовпи диму у районі ТРЦ "Республіка", розташованого південніше аеродрому.
Тим часом Гончаренко уточнив, що росіяни в "Жулянах" влучили по двох Як-40. Як-40 — це старі радянські літаки, які вже гне використовуються для пасажирських перевезень уточнив нардеп.
Президент України Володимир Зеленський днями справді інформував про близький візит Кушнера та Віткоффа в Україну, який відбудеться після їхньої зустрічі з російським диктатором Путіним. При цьому українська влада не уточнювала, як саме вони приїдуть: потягом чи літаком. 26 серпня медіа "Дзеркало тижня" опитало представників Державіаслужби, Украероруху, українських аеропортів щодо готовності до відновлення роботи "Борисполя" та "Жулян". З'ясувалось, що "Бориспіль" справді готовий приймати літаки, а "Жуляни" потребували ремонту.
Зазначимо, Фокус писав про наслідки обстрілу Києва, який відбувся у вночі та зранку 3-4 вересня. Згідно з даними військової адміністрації, у столиці постраждало 13 людей, серед них — одна дитина.
Нагадуємо, 2 вересня під масований удар РФ потрапила Одеса: по одеситах летіла балістика та реактивні дрони.