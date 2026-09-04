РФ влучила по аеропорту "Жуляни": піднявся стовп диму над летовищем, — медіа

Зранку 4 вересня дрон Російської Федерації влучив по аеродрому "Жуляни" під Києвом, повідомили у мережі. Над аеродромом піднявся стовп диму.

Інформація про влучання по "Жулянах" з'явилась у медіа Kyiv Post близько 11 год 4 вересня. При цьому журналіст Андрій Смолій написав, що саме там мав приземлитись літак з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у неділю 6 вересня.

Медіа повідомили, що РФ начебто збила літак над злітною смугою. Наголошується, що офіційних даних немає.

Обстріл Києва — Kyiv Post про Жуляни 4 вересня Фото: Kyiv Post

Тим часом Смолій, написавши про "Жуляни" та візит спецпредставників США, також додав, що офіційного підтвердження не має.

Обстріл Києва — Смолій про Жуляни та про приліт Віткоффа в Бориспіль Фото: Скриншот

Тим часом з'явилась публікація нардепа Олексія Гончаренка, який заявив, що Кушнер та Віткофф мали приземлитись у Борисполі, а не в Жулянах. Втім, політик не навів першоджерело інформації. Нардеп підсумував, що представники Дональда Трампа мали "прилетіти літаком", а тепер, найімовірніше, їм доведеться їхати.

Відео дня

Обстріл Києва — Гончаренко про Жуляни та про приліт Віткоффа в Бориспіль Фото: Скриншот

Українське командування не повідомляло про збиття літака під Києвом, а військові адміністрації — про пошкодження аеродрому.

Обстріл Києва — деталі удару РФ зранку 4 вересня

Міський голова Києва Віталій Кличко об 11:14 написав у Telegram, що через удар РФ почалась пожежа у Солом'янському районі столиці. У лаконічному повідомленні — інформація про те, що "екстрені служби прямують на місце": інших деталей немає. Київська міська військова адміністрація та Київська ОВА поки не коментували обстріл Києва. Тим часом у Солом'янському районі розташований Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського (аеропорт "Київ-Жуляни" або просто "Жуляни"). Водночас у київських пабліках повідомили про стовпи диму у районі ТРЦ "Республіка", розташованого південніше аеродрому.

Тим часом Гончаренко уточнив, що росіяни в "Жулянах" влучили по двох Як-40. Як-40 — це старі радянські літаки, які вже гне використовуються для пасажирських перевезень уточнив нардеп.

Президент України Володимир Зеленський днями справді інформував про близький візит Кушнера та Віткоффа в Україну, який відбудеться після їхньої зустрічі з російським диктатором Путіним. При цьому українська влада не уточнювала, як саме вони приїдуть: потягом чи літаком. 26 серпня медіа "Дзеркало тижня" опитало представників Державіаслужби, Украероруху, українських аеропортів щодо готовності до відновлення роботи "Борисполя" та "Жулян". З'ясувалось, що "Бориспіль" справді готовий приймати літаки, а "Жуляни" потребували ремонту.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки обстрілу Києва, який відбувся у вночі та зранку 3-4 вересня. Згідно з даними військової адміністрації, у столиці постраждало 13 людей, серед них — одна дитина.

Нагадуємо, 2 вересня під масований удар РФ потрапила Одеса: по одеситах летіла балістика та реактивні дрони.