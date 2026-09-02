Комбінований обстріл Одеси: РФ вдарила по школах та будинку, є постраждалі та перебої зі світлом

В ніч на 2 вересня внаслідок російського обстрілу отримали пошкодження квартири на верхніх поверхах 24-поверхівки, розповіли в Одеській міській військовій адміністрації. Одесити мали "важку ніч", а восьмеро людей отримали поранення. На фото з точок удару засобів ураження РФ — вибите скло у квартирах та школах, пошкоджені меблі та класи зі шкільними речами. Які наслідки комбінованого масованого удару РФ по Одесі?

Серед постраждалих в Одесі є одна дитина, а двоє травмованих опинились у лікарні, ідеться у дописі глави Одеської МВА Сергій Лисак. Вказано, що від удару ЗС РФ, окрім висотки та двох шкіл, пошкоджено машини на посеред житлового кварталу та офісні будівлі. Крім того, стався удар по інфраструктурному об'єкту, наголосив посадовець.

Допис Лисака про наслідки російського обстрілу 2 вересня з'явився близько 7 год, через три-чотири години після інформації про вибухи у місті. Глава МВА повідомив, що на місця ударів вирушили спеціалісти, а енергетики поспішають відремонтувати пошкоджене обладнання та відновити електропостачання.

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"Ворог знову здійснив масовану атаку на місто. Постраждала інфраструктура. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них — одна дитина. Двоє людей госпіталізовані", — ідеться у заяві Лисака.

Посадовець опублікував низку фото, на яких зафіксували руйнування після удару РФ. На одному фото — 24-поверхівка з пошкодженими квартирами. НА іншому — клас з потрощеним шкільним приладдям.

Обстріл Одеси — 24-поверхівка після удару РФ 2 вересня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Обстріл Одеси — шкільний клас після удару РФ 2 вересня Фото: Сергій Лисак / Telegram

Також є зображення з кількома машинами на подвір'ї житлового кварталу: їх засипало великими уламками будматеріалів.

Обстріл Одеси — уламки у дворі багатоповерхівки після удару РФ 2 вересня Фото: Сергій Лисак / Telegram

В.о. мера Одеси Ігор Коваль та глава Одеської ОВА Олег Кіпер поки не публікували інформацію про російський обстріл Одеси в ніч на 2 вересня. Тим часом з'явилась інформація від першого заступника міського голови Олександра Філатова. Посадовець заявив, що є пошкодження у двох районах міста — у Київському районі та у Приморському районі. У Київському районі внаслідок вибухів винесло 600 вікон, у Приморському — постраждали два ліцеї та офіси. Також вказано, що людям нададуть OSB-плити та плівку, щоб закрити вікна. В Одесі тимчасово не працює міський електротранспорт, повідомили в мерії. Крім того, у Пересипському районі зникла вода і одеситам привезли цистерни з технічною та питною водою.

Обстріл Одеси — що сталось в ніч на 2 вересня

Зазначимо, інформація про обстріл Одеси з'явилась у мережі близько 3 год 2 вересня. Згідно з даними Повітряних сил та моніторингових каналів, по місту били ракети "Бандероль", керовані авіабомби, летіла балістика. Місцеві жителі писали у мережі, що чують звуки гучних вибухів. Сергій Лисак попередив городян про небезпеку, а моніторингові канали заявили, що нарахували, орієнтовно, близько двох десятків різних засобів ураження, якими РФ била по Одесі. Серед них — дві балістичні ракети "Искандер-М", чотири КАБи, 11 ракет "Бандероль", також помітили звичайні та реактивні "Шахеди". Повітряні сили писали у Telegram, що засоби ураження прямували на Чорноморське/Південне, на Одесу, на село Маяки (ближче до Молдови), на інші райони Одещини. При цьому Південне фігурувало кілька разів: туди летіли і ракети, і ударні БпЛА, і "Бандеролі", тим часом як по Одесі кілька разів били КАБами.

Нагадуємо, в ніч на 31 серпня РФ провела ще один масований обстріл Одеси: городяни чули серію вибухів.