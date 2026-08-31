В Одесі пролунала серія вибухів: місто під масованою атакою російських дронів, ракет і КАБ

Пізно ввечері 31 серпня росіяни запустили по Одесі велику кількість реактивних дронів, баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" та керованих авіабомб. У місті прогриміла серія потужних вибухів, очевидці повідомляють про перебої зі світлом.

Під ударом ворожих дронів і ракет в Одесі опинилися об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомив Глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни бʼють по Одесі, під прицілом ворога енергетика, цивільні обʼєкти", — зазначив посадовець, наголосивши, що така тактика РФ спричинить відповідні дії України.

Коваленко повідомив про масовану атаку на Одесу

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі працювали сили протиповітряної оборони. Посадовець також закликав мешканців перебувати в укриттях до оголошення про відбій загрози.

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що ворог завдав масованого удару по місту. Внаслідок обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури.

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"Масована ворожа атака на місто. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", — написав глава МВА.

Журналіст Андрій Смолій та місцеві Telegram-канали також писали, що у деяких районах Одеси після ворожих влучань зникло електропостачання. Проте офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не було.

Всі наслідки масованого удару по місту встановлюються.

Нагадаємо, під час атаки 31 серпня росіяни знищили ще один розподільчий центр компанії "Аврора" на Київщині.

Також внаслідок обстрілу 30 серпня росіяни пошкодили склад Auchan у Борисполі Київської області і складські приміщення в Одеській області, де зберігалися продукти харчування для населення.