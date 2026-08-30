Auchan у Борисполі і продукти в Одесі: які склади в Україні атакувала Росія 30 серпня

Внаслідок російської атаки 30 серпня пошкоджено склад Auchan у Борисполі Київської області. Постраждалих немає.

Про це повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в компанії Auchan.

“Сьогодні було влучання в наш склад в Борисполі. Постраждалих, на щастя, немає”, — повідомили в компанії.

В Auchan уточнили, що в цьому логістичному центрі також розташований склад “Аврори”. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень або масштабів збитків компанія наразі не повідомила.

Водночас внаслідок нічної атаки РФ на Одещині пошкоджені складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Щонайменше троє людей постраждали.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Вночі росіяни цинічно атакували складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення”, — написав Кіпер.

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Пожежа на складі в Одеській області Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Масштабну пожежу, яка виникла після удару, рятувальники вже ліквідували. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, а на місці працюють відповідні служби.

Пожежа на складі в Одеській області Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

За даними ДСНС в Одеській області, площа пожежі становила 3000 квадратних метрів. До ліквідації наслідків атаки залучали 58 рятувальників та 17 одиниць пожежної техніки.

Наразі наслідки російської атаки на Одещині уточнюються.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявляв, що російські удари завдають значної шкоди логістиці торговельних мереж. Водночас він запевнив, що українці не залишаться без продуктів харчування.

Експерт ринку пального Дмитро Льоушкін також попереджав, що через атаки на логістичні склади асортимент у мережевих супермаркетах може стати меншим. За його словами, дефіциту чи голоду не очікується, оскільки продукти можна буде придбати на ринках та у невеликих магазинах.

Ще один удар по логістичній інфраструктурі стався в ніч на 20 серпня, коли РФ атакувала Київ. Тоді були пошкоджені склади та інші об’єкти низки компаній. Про втрати продукції та пошкодження логістичних об’єктів повідомили “Фора”, “Файні льоди” та Yves Rocher Україна. Компанії зазначали, що намагатимуться не допустити дефіциту та перебудують логістику. Крім того, російські війська атакували нафтобазу мережі АЗС KLO.