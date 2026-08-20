Склади "Фори", "Файних льодів" і нафтобаза: куди вдарили ракети РФ на Київщині (фото)

В ніч на 20 серпня Росіян запустила по Україні понад 40 ракет різних типів та понад 160 дронів, і при цьому знищила новий склад компанії "Фора", повідомили у мережі. Крім того, під російський удар потрапили склади косметики та морозива: українців попередили про перебої з цими речами. Які об'єкти стали цілями ракет та дронів РФ, які коштують сотні тисяч та мільйони доларів?

Зранку 20 серпня Повітряні сили повідомили, що РФ запустила по Україні невказану кількість ракет "Іскандер-М"/С-400, "Онікс", "Циркон", і також 36 Х-101, вісім "Калібрів", дві "Бандеролі" та 168 дронів "Шахед" (половина — реактивні). Українські компанії, органи влади повідомили, що від російського удару згоріли склади, заповнені динями, молокопродуктами, рибою, гастрономією, готовою їжею, і також косметикою та морозивом. Серед постраждалих — ще один склад мережі "Фора", ідеться у заяві компанії на сторінці Facebook. Фокус зібрав інформацію про цивільні склади, які стали цілями ударів РФ в ніч

Удар по Києву — у які об'єкти влучила РФ 20 серпня

Мережа супермаркетів "Фора" повідомила про черговий удар РФ по розподільчому центру. З'ясувалось, що в ніч на 20 серпня росіяни атакували склад у селищі Мартусівка поруч з Борисполем. Вказано, що з огляду на минулі удари, компанія переспрямувала логістику на цей склад, але тепер втратила і його.

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"Постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Найважливіше – люди не постраждали. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру", — ідеться у заяві, яка з'явилась зранку 20 серпня.

Удар по Києву — влучання у склад "Фора" 20 серпня Фото: Скриншот

У коментарі медіа Fobes пресслужба "Фори" заявила, що збитки досягнули 100 млн грн. Матеріал проілюстрували фото спалених динь, опублікованим ДСНС Київщини.

Удар по Києву — продукти на складі "Фора" після влучання 20 серпня Фото: ДСНС

Удар по Києву — дині на складі "Фора" після влучання 20 серпня Фото: ДСНС

Yves Rocher Україна також повідомила про влучання по складу в ніч на 20 серпня. На сторінці Facebook пресслужба компанії написала, що склад продукції "суттєво пошкоджений". Також вказано, що не приймаються онлайн-замовлення, а в офлайн-магазинах буде обережний асортимент. Зауважмо, що на порталі KSE про бізнеси, які продовжують працювати у РФ, згадується компанія, яка платила податки росіянам станом на 2023 рік.

Удар по Києву — yves rocher після влучання 20 серпня Фото: Facebook

Компанія "Файні льоди" заявила, що під час удару РФ 20 серпня знищені склади під Києвом, на яких зберігалась готова продукція. У соцмережі Threads з'явилась інформація, що росіяни спалили продукцію, яка мала іти у 12 областей України

Удар по Києву — "Файні льоди" після влучання 20 серпня Фото: Скриншот

Мережа автозаправних станцій KLO написала в Instagram, що в ніч на 20 серпня РФ влучила по нафтобазі у Броварському районі. На фото та відео з місця подій — палаючі резервуари та почорнілі цистерни.

Український Червоний Хрест написав на Facebook, що під удар РФ 20 серпня потрапили склади з продуктами та інші речі, зібрані на допомогу українцям. У дописі запевняють, пошкодження незначні. З'ясувалось, що росіяни били по 20 об'єктах МЧХ в Україні: на складах — речі, які використовуються для гуманітарних місій.

Удар по Києву — "Червоний Хрест" після влучання 20 серпня Фото: Скриншот

У попередніх дописах Червоного Хреста є фото, які люструють діяльність в Україні. Бачимо, що представники цієї організації допомагали людям після удару "Бандеролі" по Житомиру 19 серпня та після удару ракет РФ 20 серпня по Києву.

Удар по Києву — працівники "Червоного Хреста" після влучання 20 серпня Фото: facebook

ДСНС повідомила про інші об'єкти, які потрапили під удар РФ. Рятувальники заявили, що росіяни влучили у Броварському районі — по підприємству паливної інфраструктури (станом на 16 го пожежа ще тривала). Крім того, під Борисполем стався улар на об’єкти логістичної інфраструктури.

Компанія ДТЕК також інформувала про те, як впорались з наслідками повітряного удару РФ. В ніч на 20 серпня у кількох районах Києва були перебої зі світлом: енергетики заявили, що повернули електропостачання у 90 тисяч осель.

Удар по Києву — траєкторія ракет та дронів РФ 20 серпня Фото: Strategic Control / Telegram

Зазначимо, 20 серпня Фокус писав про нічний удар РФ по Києву, Київській області та по інших регіонах України. Повітряне командування зранку повідомило, що вдалось збити майже усі крилаті ракети та дрони, але були влучання балістичних "Іскандерів" та гіперзвукових "Оніксів".

Нагадуємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про кількість жертв удару РФ по столиці та про наслідки у трьох районах міста.