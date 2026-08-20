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Склады "Форы", "Файних льодів" и нефтебаза: куда попали ракеты РФ в Киевской области (фото)

фото пожара на складе Фора в Мартусовке под Киевом
20 августа Россия нанесла удары по складам продуктов питания и косметики | Фото: Facebook

В ночь на 20 августа Россия запустила по Украине более 40 ракет различных типов и более 160 дронов, при этом уничтожив новый склад компании "Фора", сообщили в сети. Кроме того, под российский удар попали склады косметики и мороженого: украинцев предупредили о перебоях с этими товарами. Какие объекты стали целями ракет и дронов РФ, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч и миллионами долларов?

Утром 20 августа Воздушные силы сообщили, что РФ запустила по Украине неуказанное количество ракет "Искандер-М"/С-400, "Оникс", "Циркон", а также 36 Х-101, восемь "Калибров", две "Бандероли" и 168 дронов "Шахед" (половина — реактивные). Украинские компании и органы власти сообщили, что в результате российского удара сгорели склады, заполненные дынями, молочными продуктами, рыбой, гастрономическими товарами, готовой едой, а также косметикой и мороженым. Среди пострадавших — ещё один склад сети "Фора", говорится в заявлении компании на странице в Facebook. Фокус собрал информацию о гражданских складах, которые стали целями ударов РФ в ночь

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Удар по Киеву — какие объекты поразила РФ 20 августа

Сеть супермаркетов "Фора" сообщила об очередном ударе РФ по распределительному центру. Выяснилось, что в ночь на 20 августа россияне атаковали склад в поселке Мартусовка недалеко от Борисполя. Отмечается, что, учитывая предыдущие удары, компания перенаправила логистику на этот склад, но теперь потеряла и его.

"Пострадал склад "Фора" в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция. Самое главное — люди не пострадали. Команда заранее эвакуировала сотрудников из распределительного центра", — говорится в заявлении, которое появилось утром 20 августа.

сообщение о включении в состав "Фора" 20 августа
Удар по Киеву — попадание в склад "Фора" 20 августа
Фото: Скриншот

В комментарии изданию Forbes пресс-служба "Форы" заявила, что убытки составили 100 млн грн. Материал сопровождался фотографией сгоревших дынь, опубликованной Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

фото продуктов на складе "Фора" после попадания 20 августа
Удар по Киеву — продукты на складе "Фора" после попадания 20 августа
Фото: ГСЧС
Фото дынь на складе "Фора" после попадания 20 августа
Удар по Киеву — дыни на складе "Фора" после попадания 20 августа
Фото: ГСЧС

Yves Rocher Украина также сообщила о попадании снаряда в склад в ночь на 20 августа. На странице в Facebook пресс-служба компании написала, что склад продукции "существенно поврежден". Также указано, что онлайн-заказы не принимаются, а в офлайн-магазинах будет ограниченный ассортимент. Отметим, что на портале KSE, посвященном компаниям, продолжающим работать в РФ, упоминается компания, которая по состоянию на 2023 год платила налоги в России.

сообщение Yves Rocher после попадания 20 августа
Удар по Киеву — Yves Rocher после удара 20 августа
Фото: Facebook

Компания "Файні льоди" заявила, что в ходе удара РФ 20 августа были уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция. В социальной сети Threads появилась информация, что россияне сожгли продукцию, которая должна была быть отправлена в 12 областей Украины

сообщение Файні льоди после падения 20 августа
Удар по Киеву — "Файні льоди" после попадания 20 августа
Фото: Скриншот

Сеть автозаправочных станций KLO сообщила в Instagram, что в ночь на 20 августа РФ нанесла удар по нефтебазе в Броварском районе. На фото и видео с места событий — горящие резервуары и почерневшие цистерны.

Украинский Красный Крест сообщил в Facebook, что 20 августа под обстрел со стороны РФ попали склады с продуктами и другими вещами, собранными в помощь украинцам. В сообщении уверяют, что повреждения незначительны. Выяснилось, что россияне наносили удары по 20 объектам МККК в Украине: на складах хранятся вещи, используемые для гуманитарных миссий.

сообщение Красный Крест после обстрела 20 августа
Удар по Киеву — "Красный Крест" после удара 20 августа
Фото: Скриншот

В предыдущих публикациях Красного Креста есть фотографии, иллюстрирующие его деятельность в Украине. Видно, что представители этой организации оказывали помощь людям после удара "Бандероли" по Житомиру 19 августа и после ракетного удара РФ 20 августа по Киеву.

фото сотрудников Красного Креста после обстрела 20 августа
Удар по Киеву — сотрудники "Красного Креста" после удара 20 августа
Фото: facebook

ГСЧС сообщила о других объектах, подвергшихся удару со стороны РФ. Спасатели заявили, что россияне нанесли удар в Броварском районе — по предприятию топливной инфраструктуры (по состоянию на 16:00 пожар еще продолжался). Кроме того, под Борисполем произошел обстрел объектов логистической инфраструктуры.

Компания ДТЭК также сообщила о том, как справилась с последствиями авиаудара РФ. В ночь на 20 августа в нескольких районах Киева наблюдались перебои с электричеством: энергетики заявили, что восстановили электроснабжение в 90 тысячах домов.

инфографика с траекториями ракет и дронов РФ 20 августа
Удар по Киеву — траектория ракет и дронов РФ 20 августа
Фото: Strategic Control / Telegram

Отметим, что 20 августа Фокус писал о ночном ударе РФ по Киеву, Киевской области и другим регионам Украины. Воздушное командование утром сообщило, что удалось сбить почти все крылатые ракеты и дроны, но были попадания баллистических "Искандеров" и гиперзвуковых "Ониксов".

Напоминаем, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о количестве жертв удара РФ по столице и о последствиях в трёх районах города.