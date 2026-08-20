Склады "Форы", "Файних льодів" и нефтебаза: куда попали ракеты РФ в Киевской области (фото)

В ночь на 20 августа Россия запустила по Украине более 40 ракет различных типов и более 160 дронов, при этом уничтожив новый склад компании "Фора", сообщили в сети. Кроме того, под российский удар попали склады косметики и мороженого: украинцев предупредили о перебоях с этими товарами. Какие объекты стали целями ракет и дронов РФ, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч и миллионами долларов?

Утром 20 августа Воздушные силы сообщили, что РФ запустила по Украине неуказанное количество ракет "Искандер-М"/С-400, "Оникс", "Циркон", а также 36 Х-101, восемь "Калибров", две "Бандероли" и 168 дронов "Шахед" (половина — реактивные). Украинские компании и органы власти сообщили, что в результате российского удара сгорели склады, заполненные дынями, молочными продуктами, рыбой, гастрономическими товарами, готовой едой, а также косметикой и мороженым. Среди пострадавших — ещё один склад сети "Фора", говорится в заявлении компании на странице в Facebook. Фокус собрал информацию о гражданских складах, которые стали целями ударов РФ в ночь

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Удар по Киеву — какие объекты поразила РФ 20 августа

Сеть супермаркетов "Фора" сообщила об очередном ударе РФ по распределительному центру. Выяснилось, что в ночь на 20 августа россияне атаковали склад в поселке Мартусовка недалеко от Борисполя. Отмечается, что, учитывая предыдущие удары, компания перенаправила логистику на этот склад, но теперь потеряла и его.

"Пострадал склад "Фора" в Мартусовке Киевской области, где хранилась свежая продукция. Самое главное — люди не пострадали. Команда заранее эвакуировала сотрудников из распределительного центра", — говорится в заявлении, которое появилось утром 20 августа.

Удар по Киеву — попадание в склад "Фора" 20 августа Фото: Скриншот

В комментарии изданию Forbes пресс-служба "Форы" заявила, что убытки составили 100 млн грн. Материал сопровождался фотографией сгоревших дынь, опубликованной Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Удар по Киеву — продукты на складе "Фора" после попадания 20 августа Фото: ГСЧС

Удар по Киеву — дыни на складе "Фора" после попадания 20 августа Фото: ГСЧС

Yves Rocher Украина также сообщила о попадании снаряда в склад в ночь на 20 августа. На странице в Facebook пресс-служба компании написала, что склад продукции "существенно поврежден". Также указано, что онлайн-заказы не принимаются, а в офлайн-магазинах будет ограниченный ассортимент. Отметим, что на портале KSE, посвященном компаниям, продолжающим работать в РФ, упоминается компания, которая по состоянию на 2023 год платила налоги в России.

Удар по Киеву — Yves Rocher после удара 20 августа Фото: Facebook

Компания "Файні льоди" заявила, что в ходе удара РФ 20 августа были уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция. В социальной сети Threads появилась информация, что россияне сожгли продукцию, которая должна была быть отправлена в 12 областей Украины

Удар по Киеву — "Файні льоди" после попадания 20 августа Фото: Скриншот

Сеть автозаправочных станций KLO сообщила в Instagram, что в ночь на 20 августа РФ нанесла удар по нефтебазе в Броварском районе. На фото и видео с места событий — горящие резервуары и почерневшие цистерны.

Украинский Красный Крест сообщил в Facebook, что 20 августа под обстрел со стороны РФ попали склады с продуктами и другими вещами, собранными в помощь украинцам. В сообщении уверяют, что повреждения незначительны. Выяснилось, что россияне наносили удары по 20 объектам МККК в Украине: на складах хранятся вещи, используемые для гуманитарных миссий.

Удар по Киеву — "Красный Крест" после удара 20 августа Фото: Скриншот

В предыдущих публикациях Красного Креста есть фотографии, иллюстрирующие его деятельность в Украине. Видно, что представители этой организации оказывали помощь людям после удара "Бандероли" по Житомиру 19 августа и после ракетного удара РФ 20 августа по Киеву.

Удар по Киеву — сотрудники "Красного Креста" после удара 20 августа Фото: facebook

ГСЧС сообщила о других объектах, подвергшихся удару со стороны РФ. Спасатели заявили, что россияне нанесли удар в Броварском районе — по предприятию топливной инфраструктуры (по состоянию на 16:00 пожар еще продолжался). Кроме того, под Борисполем произошел обстрел объектов логистической инфраструктуры.

Компания ДТЭК также сообщила о том, как справилась с последствиями авиаудара РФ. В ночь на 20 августа в нескольких районах Киева наблюдались перебои с электричеством: энергетики заявили, что восстановили электроснабжение в 90 тысячах домов.

Удар по Киеву — траектория ракет и дронов РФ 20 августа Фото: Strategic Control / Telegram

Отметим, что 20 августа Фокус писал о ночном ударе РФ по Киеву, Киевской области и другим регионам Украины. Воздушное командование утром сообщило, что удалось сбить почти все крылатые ракеты и дроны, но были попадания баллистических "Искандеров" и гиперзвуковых "Ониксов".

Напоминаем, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о количестве жертв удара РФ по столице и о последствиях в трёх районах города.