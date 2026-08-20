"Ониксы", "Искандеры", "Цирконы" и крылатые ракеты: ВС Украины отчитались о ночной атаке

В ночь на 20 августа Россия нанесла удар по Киевской области с помощью ракет и 168 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили и нейтрализовали 186 целей противника.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

По предварительным данным на 09:30, военные уничтожили или перехватили 31 крылатую ракету Х-101, "Искандер-К", Х-59, восемь "Калибров", два баражующих боеприпаса "Бандероль" и 145 беспилотников.

Россия также применила баллистические ракеты "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и С-400. Их запускали из Курской, Ростовской и Брянской областей. Еще 36 крылатых и авиационных ракет Х-101, "Искандер-К" и Х-59 были запущены из воздушного пространства Вологодской, Курской и Белгородской областей.

Инфографика сбитых целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Кроме того, противник запустил восемь ракет "Калибр" из Новороссийска и 168 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия". Почти половина ударных беспилотников была реактивной. Основным направлением атаки была Киевская область.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Военно-воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения по 28 объектам. Еще в двух местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 09:30 атака продолжалась. В воздушном пространстве оставались несколько вражеских беспилотников.

Напомним, что в Киеве в результате массированной атаки 20 августа погибли 12 человек, ещё 33 жителя столицы получили ранения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

21 августа в Киеве объявили День траура в память о погибших. В городе запретили развлекательные мероприятия, а на зданиях коммунальных служб приспустили флаги.

Во время атаки в Киеве люди оказались заблокированными в двух жилых домах и школьном убежище. Спасатели вели работы по их эвакуации.

В ночь на 20 августа Россия нанесла удар по Украине. Разрушения и пожары были зафиксированы также в Сумской и Одесской областях.

После ракетного удара без электроснабжения остались часть Киева и Бровары. Кроме того, в столице в результате обстрела была повреждена детская больница.