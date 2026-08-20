"Онікси", "Іскандери", "Циркони" та крилаті ракети: ПС України відзвітували про нічну атаку

У ніч на 20 серпня Росія атакувала Київщину ракетами та 168 ударними безпілотниками. Сили ППО збили та подавили 186 цілей противника.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

За попередніми даними станом на 09:30, військові знищили або подавили 31 крилату ракету Х-101, “Іскандер-К”, Х-59, вісім “Калібрів”, два баражуючі боєприпаси “Бандероль” та 145 безпілотників.

Росія також застосувала балістичні ракети “Онікс”, “Циркон”, “Іскандер-М” та С-400. Їх запускали з Курської, Ростовської та Брянської областей. Ще 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, “Іскандер-К” і Х-59 запустили з повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей.

Інфографіка збитих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, противник випустив вісім “Калібрів” із Новоросійська та 168 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера” і дронів-імітаторів “Пародія”. Майже половина ударних безпілотників була реактивною. Основним напрямком атаки була Київщина.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні Сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 28 локаціях. Ще на двох місцях впали уламки збитих цілей.

Станом на 09:30 атака тривала. У повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки 20 серпня загинули 12 людей, ще 33 мешканці столиці постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

21 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими. У місті заборонили розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустили прапори.

Під час атаки в Києві людей заблокувало у двох житлових будинках та шкільному укритті. Рятувальники проводили роботи, щоб їх деблокувати.

У ніч на 20 серпня Росія завдала удару по Україні. Руйнування та пожежі зафіксували також на Сумщині та Одещині.

Після балістичної атаки без електропостачання залишилися частина Києва та Бровари. Також у столиці внаслідок обстрілу пошкоджена дитяча лікарня.