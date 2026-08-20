У Броварах та частині Києва зникло світло після атаки РФ: що відомо

Після масованої ракетної атаки росіян у Києві та області спостерігаються сильні перебої зі світлом. У Броварах на Київщині зникло електропостачання.

У Броварах сталася аварійна ситуація з електропостачанням внаслідок російського обстрілу. Про це близько 01:30 години повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Станом на зараз маємо аварійну ситуацію по електропостачанню громади внаслідок ворожої атаки", — зазначив посадовець.

Чиновник запевнив, що енергетики зможуть приступити до ліквідації неподалок як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Мер повідомив про аварійну ситуацію зі світлом у Броварах

Орієнтовного часу відновлення електропостачання у Броварах поки не вказують.

Також у мережі пишуть про перебої з електроенергією у Києві. Журналіст Андрій Смолій повідомив, що у столиці та області фіксуються сильні стрибки напруги, а також зазначив, що на правому березі Києва подекуди зникла електроенергія.

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Кореспондент Фокусу інформував, що перебої зі світлом фіксуються зокрема у Святошинському та Фастівському районах.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив перебої зі світлом у столиці. За його інформацією, частина Святошинського та Солом'янського районів міста опинилися без світла. Енергетики на момент публікації встановлюють причину.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни масовано атакували Київ та область балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами типу "Циркон": у столиці прогриміли вибухи і здійнялися пожежі.

Згодом влада повідомила про перші наслідки атаки. У столиці пошкоджена дитяча лікарня, нежитлові приміщення та житлові будинки, відомо про поранених та загиблих.