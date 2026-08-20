В Броварах и части Киева исчезло электроснабжение после атаки РФ: что известно

После массированной ракетной атаки России в Киеве и области наблюдаются серьезные перебои с электричеством. В Броварах Киевской области отключено электроснабжение.

В Броварах произошла аварийная ситуация с электроснабжением в результате российского обстрела. Об этом около 01:30 сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"На данный момент у нас сложилась чрезвычайная ситуация с электроснабжением общины в результате вражеской атаки", — отметил чиновник.

Чиновник заверил, что энергетики смогут приступить к ликвидации неподалеку, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Мэр сообщил об аварийной ситуации с электроснабжением в Броварах

Ориентировочные сроки восстановления электроснабжения в Броварах пока не называются.

Кроме того, в сети пишут о перебоях с электроснабжением в Киеве. Журналист Андрей Смолий сообщил, что в столице и области фиксируются сильные скачки напряжения, а также отметил, что на правом берегу Киева местами отключилось электричество.

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Корреспондент Фокуса сообщил, что перебои с электричеством фиксируются, в частности, в Святошинском и Фастовском районах.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил перебои со светом в столице. По его информации, часть Святошинского и Соломенского районов города оказалась без света. Энергетики к моменту публикации устанавливают причину.

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Напомним, в ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по Киеву и области с использованием баллистических ракет и гиперзвуковых ракет типа "Циркон": в столице прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Впоследствии власти сообщили о первых последствиях атаки. В столице повреждены детская больница, нежилые помещения и жилые дома; есть сведения о раненых и погибших.