В Киеве прогремела серия взрывов: россияне атаковали столицу баллистическими ракетами и "Цирконами"

Поздно вечером 19 августа и после полуночи россияне запустили баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты типа "Циркон" в направлении Киева. В столице прогремела серия мощных взрывов, и разгорелись пожары.

Взрывы, в частности, были слышны на левом берегу Киева, сообщила корреспондентка Фокуса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город подвергся удару баллистических ракет со стороны России.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Будьте в укрытиях!", — призвал Кличко жителей столицы.

До этого Воздушные силы предупредили об угрозе применения противником баллистических ракет с северного направления. В ряде центральных, северных, восточных и южных областей была объявлена воздушная тревога в связи с этой угрозой.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 23:50

По подсчетам мониторинговых каналов, в течение 20 минут россияне выпустили по столице более десятка ракет. Помимо баллистических ракет, россияне также применили во время обстрела гиперзвуковые ракеты "Циркон", отмечают OSINT-аналитики. Однако официальных данных по этому поводу на момент публикации не было.

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Атака на Киев — что известно о последствиях

Вскоре после взрывов мэр Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки россиян на столицу. По его словам, они зафиксированы как минимум в двух районах Киева — Дарницком и Святошинском.

В Святошинском районе произошло попадание по территории нежилой застройки. В Дарницком районе фиксируются пожары на территории нежилых помещений, отметил мэр.

По данным Киевской городской военной администрации, последствия обстрела также зафиксированы в Соломенском районе столицы. Там поврежден пятиэтажный жилой дом, информация о пострадавших выясняется.

Кличко уточнил, что в Соломенском районе обломки ракеты упали возле жилого дома, в результате чего в здании выбило окна и возник пожар.

Другие последствия российского нападения уточняются.

Напомним, 19 августа мониторинговые каналы предупредили, что ночью возможен массированный обстрел со стороны РФ.

Кроме того, 18 августа реактивные "Шахеды" впервые долетели до западных областей Украины.