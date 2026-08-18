Реактивные "Шахеды" РФ впервые долетели до западных областей Украины: что известно (инфографика)

В ходе атаки днем 18 августа группа реактивных дронов "Шахед" российского производства стартовала на юге Украины, на территории оккупированного Крыма, пролетела над центральными областями и достигла западных областей, отмечают OSINT-аналитики. Между тем Воздушные силы сообщили об успешном сбивании 70 реактивных беспилотников и подтвердили новую волну, стартовавшую около 18:00. Что известно о движении скоростных "Шахедов"?

Реактивные дроны "Герань"/"Шахед" ВС РФ пролетели 700–900 км из временно оккупированного Крыма в Ровенскую область, говорится в сообщении Telegram-канала OSINT-аналитиков "Око Гора". При этом отмечается, что беспилотники РФ давно не залетали так далеко вглубь Украины. Аналитики опубликовали примерный маршрут перемещения российских средств поражения и добавили данные мониторингового канала о том, что в 18:34 БПЛА достиг Ровно и Волыни. Фокус собрал информацию о новой воздушной атаке ВС РФ с использованием скоростных беспилотников.

Сообщение о новых возможностях российских дронов появилось в сети вечером 18 августа. OSINT-аналитики пояснили, что с учетом сложной траектории реактивные "Шахеды" могли преодолеть около 900 км.

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Реактивные "Шахеды" — предупреждение об угрозе в Дубно 18 августа Фото: Око Гора

Реактивные "Шахеды" — как двигался БПЛА РФ от Николаева до Дубно 18 августа Фото: Око Гора

Между тем в мониторинговом канале "Стугна" проложили ориентировочную траекторию реактивных "Шахедов", составленную на основе сообщений в канале Воздушных сил ВСУ. Видно, что путь дронов начался на временно оккупированной территории Крыма, а далее он пролегал через Николаевскую, Одесскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области.

Реактивные "Шахеды" — траектория от Николаева до Дубна 18 августа Фото: Стугна / Teleram

Реактивные "Шахеды" — подробности атаки 18 августа

Воздушное командование действительно пошагово информировало о продвижении реактивных БПЛА: в частности, в 18:26 появилось сообщение об угрозе для Тернопольской области и Дубно, в 17:53 БПЛА пересекли границу из Винницкой в Хмельницкую область (Новая Ушица — Дунаевцы), в 17:20 — движение из Одесской области на Чечельник, Крыжополь, Томашполь, Копайгород в Винницкой области, в 16:45 "Шахед" был замечен при переходе из Херсонской области в Николаевскую. Можно ориентировочно оценить, что от Херсона до Дубно (Ровенская область, в 18:34) реактивный "Шахед" двигался по сложной траектории, преодолел 900 км и потратил на это 1 час 49 минут: двигался со скоростью около 400–500 км/ч.

18 августа Воздушные силы ВСУ рассказали о ходе дневной атаки РФ с использованием реактивных "Шахедов". Согласно данным воздушного командования, с 7 до 18:30 состоялась атака 76 дронов этого типа, из которых 70 удалось сбить. Также уточняется, что основным направлением удара РФ является Киевская область, и что произошло несколько попаданий: подробности уточняются. Кроме того, с 18:30 в Украину проникла очередная волна реактивных "Шахедов". Воздушные силы заявили, что речь может идти о 20 новых дронах, но направление движения не указано.

Реактивный "Шахед" — это российское средство поражения, которое Москва начала использовать в конце июля 2025 года. Об этом сообщил эксперт по радиотехнике и военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов. Выяснилось, что речь идет об устройстве на основе иранского Shahed-238, которое может развивать скорость около 550 км/ч.

Напоминаем, что 10 августа Фокус собрал информацию о реактивных "Шахедах" и узнал мнения экспертов о новых угрозах для Украины.