РФ начала атаковать Украину реактивными "Шахедами": чем они опаснее обычных

В ночь на 31 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Украины, в частности с применением реактивных ударных беспилотников "Шахед".

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Реактивные "Шахеды" стали ответом врага на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков, считает украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, пока невозможно предсказать, насколько много их будет в ближайшие месяцы.

"Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук — звук реактивного "Шахеда". Пока не массово, но уже второй день подряд", — написал "Флеш".

Об использовании россиянами реактивных "Шахедов" также сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии ТСН. Он отметил, что дроны заходили в Киев с разных сторон, после чего последовала ракетная атака.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не первый раз применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины, города Киева. Сколько их было, именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", — рассказал Клименко.

Реактивные "Шахеды": что о них известно

Как отмечает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, впервые о реактивном Shahed-238 заговорили иранские военные в 2023 году. Их заявленная скорость — около 550 км/ч.

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По данным эксперта, до 30 июля в Украине не фиксировалось массовых случаев применения реактивных дронов. По его мнению, сейчас россияне пытаются проверить, справятся ли с ними украинские дроны-перехватчики.

"Не исключено, что реактивные дроны начнут применять чаще, пытаясь перегрузить нашу ПВО и истощить ее, заставляя чаще применять зенитные управляемые ракеты при отражении подобных налетов", — считает эксперт.

Напомним, ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщал, что враг работает над тем, чтобы сделать "Шахеды" реактивными. Тем временем в Украине разрабатывают соответствующие БПЛА-перехватчики.

Фокус также сообщал, что конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик для защиты от "Шахедов". Аппарат получил название "Мангуст".