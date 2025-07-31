Ночная атака на Киев: ранено рекордное количество детей, 10 человек пропали без вести (видео)

После массированной ночной атаки РФ на Киев спасатели нашли под завалами живого мужчину. В столице количество пострадавших растет, среди них — полицейские и известная телеведущая.

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По данным МВД, в результате ночного обстрела Киева российскими ракетами и дронами в разрушенном доме в Святошинском районе спасатели обнаружили мужчину, который находился в заблокированном помещении на первом этаже. Он в сознании, ему передали воду и обезболивающее. Спасательные службы сейчас пробивают коридор к пострадавшему.

О ходе спасательной операции на месте происшествия сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, под обломками здания могут оставаться еще около 10 человек — это число базируется на сообщениях о пропавших без вести в этом подъезде.

Мать спасенного мужчины находится рядом с местом спасательной операции — несколько часов подряд она не имела никакой информации о сыне. С женщиной работают психологи ГСЧС.

Как сообщили "Факты ICTV", количество пострадавших после ночного обстрела столицы уже возросло до 52 человек. Среди них — трое сотрудников полиции.

В Киеве ранения получили 9 детей — это самое массовое травмирование несовершеннолетних за одну ночь с начала полномасштабного вторжения, сообщил мэр Виталий Кличко.

Глава столицы обнародовал видео из Соломенского района, где один из жилых домов подвергся серьезным разрушениям из-за ночного обстрела.

Пожар возник в жилом комплексе "Республика", который также подвергся удару.

Телеведущая 24 Канала Екатерина Соляр показала последствия обстрела в своей квартире. Она отметила, что накануне решила спать в коридоре, и это спасло ей жизнь.

"В принципе, я жива... Я не знаю пока, чем помочь, пока трясутся руки, но я норм", — сказала Екатерина Соляр.

В квартире взрывной волной выбило двери и окна. Телеведущая предположила, что ее могла уберечь Сретенская свеча, подаренная из Львова: "Рядом возле меня стояла Сретенская свеча, возможно это именно она...".

Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что атака охватила сразу несколько регионов — пострадали Киев, Киевская область, Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина. "В столице разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них — шестилетний мальчик", — отметил он. По словам президента, враг выпустил более 300 дронов и 8 ракет, в то же время Украина ожидает реализации западных договоренностей по безопасности. Зеленский подчеркнул: "Мир без силы невозможен".

Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами. Один из снарядов попал в жилую девятиэтажку, разрушив целый подъезд.

Около восьми утра было известно, что количество жертв ночного удара по Киеву возросло до шести, среди погибших — ребенок.