Ночной обстрел Киева: ракета уничтожила целый подъезд, есть жертвы и более 50 раненых (фото)

В ночь на 31 июля войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. В результате прямого попадания по жилому дому разрушен подъезд. Известно о двух погибших и 52 пострадавших.

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В ночь на 31 июля столица Украины снова стала мишенью российской комбинированной атаки. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, враг нанес удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Один из боеприпасов попал в многоэтажку, полностью разрушив подъезд.

По словам Игоря Клименко, на месте трагедии работают спасатели, полиция, инженерная техника и верхолазы. "Спасатели разбирают завалы, работают верхолазы, инженерная техника. Полиция обеспечивает охрану периметра и помогает в проведении спасательных работ. Группы документирования уже на месте. Собираем доказательства очередного военного преступления РФ", — заявил министр.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки повреждения зафиксированы на более 27 локациях в городе. Больше всего пострадали Святошинский, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы. "В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-тиэтажка. Обычный, жилой дом", — сказал чиновник.

Он уточнил, что два человека погибли. "Это, вероятно, не окончательное количество. Есть 52 пострадавших, почти 30 — в больницах. В том числе пострадали 9 детей", — добавил Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко утром сообщил о постоянном росте количества травмированных. "До 43 возросло количество пострадавших в Киеве. 26 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы", — сказал Кличко. Позже он уточнил: "Уже 48 пострадавших в столице. 29 из них — в больницах".

Среди раненых есть трое полицейских, которые ехали на вызов. Кроме того, спасатели деблокировали двух человек из-под завалов. ГСЧС сообщила об одном погибшем и более 20 раненых в первые часы после атаки.

Напомним, Киев подвергается комбинированным ракетно-дронным атакам со стороны России регулярно. Обстрелы часто имеют целью критическую инфраструктуру, но все чаще под ударом оказываются жилые дома, что классифицируется международным правом как военные преступления.

Как сообщал Фокус, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами по столице Украины — Киеву.

Напомним, вечером 30 июля российские войска массированно атаковали Украину дронами "Шахед".

В этот же день РФ атаковала Харьков дронами и 10 КАБами.