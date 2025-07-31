РФ атакует Киев "шахедами": дроны падают вблизи метро, вспыхнули многоэтажки (видео)

В ночь на 31 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку дронами по столице Украины — Киеву.

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В результате вражеских ударов есть повреждения по меньшей мере на пяти локациях в Соломенском районе столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома", — написал Ткасченко.

Впоследствии он уточнил, что также вспыхнул пожар в еще одной квартире Соломенского района на 5 этаже.

По словам Ткаченко, на подступах к Киеву и над самой столицей много вражеских целей.

"Силы ПВО делают все, чтобы их обезвредить. Прошу всех оставаться в безопасных местах до отбоя", — подчеркнул Ткаченко.

В то же время в сети появилось видео, на котором слышны взрывы вблизи станции метро Дорогожичи в Киеве.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице сейчас работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

Отметим, что корреспонденты Фокуса сообщали о взрывах в Киеве еще до полуночи.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, вечером 30 июля российские войска массированно атаковали Украину дронами "Шахед".

В этот же день РФ атаковала Харьков дронами и 10 КАБами.