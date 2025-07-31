РФ атакує Київ "шахедами": дрони падають поблизу метро, спалахнули багатоповерхівки (відео)

У ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку дронами по столиці України — Києву.

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Внаслідок ворожих ударів є пошкодження щонайменше на п'ятьох локаціях у Солом'янському районі столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку", — написав Ткасченко.

Згодом він уточнив, що також спалахнула пожежа у ще одній квартирі Солом'янського району на 5 поверсі.

За словами Ткаченка, на підступах до Києва та над самою столицею багато ворожих цілей.

"Сили ППО роблять все, аби їх знешкодити. Прошу всіх залишатись в безпечних місцях до відбою", — наголосив Ткаченко.

Водночас у мережі з'явилось відео, на якому чутно вибухи поблизу станції метро Дорогожичі у Києві.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці наразі працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Зазначимо, що кореспонденти Фокусу повідомляли про вибухи у Києві ще до опівночі.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, увечері 30 липня російські війська масовано атакували Україну дронами "Шахед".

У цей же день РФ атакувала Харків дронами та 10 КАБами.