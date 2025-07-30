РФ атакувала Харків дронами та 10 КАБами: є загиблі та значні руйнування, — ОВА (фото)
В ніч на 30 липня відбувся новий удар дронів по Харкову. Ворог атакував 2 БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова. У місті пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку і автомобілі. Поранення отримали троє людей.
Російські окупанти протягом минулої доби атакували Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 6 людей загинули, 8 – постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, через удар дронів по Харкову 30 липня постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік. У Куп'янську загинув 65-річний чоловік, поранення отримали 48-річний чоловік і 74-річна жінка. У селі Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 5 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
Удар дронів по Харкову 30 липня: що відомо про наслідки
Росіяни атакували двома БпЛА Шевченківський і Слобідський райони Харкова. У місті пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 3 автомобілі.
У ДСНС Харкова повідомили, що через удар дронів по Харкову у Шевченківському районі міста горіло 3 автомобілі, автомийка та прибудова до двоповерхової будівлі на загальній площі 210 м кв. Вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та автівки. Рятувальники врятували двох людей.
У Слобідському районі горіла трава на площі 500 м кв.
До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 37 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Як пише "Суспільне", внаслідок атаки РФ дроном "Герань-2" по Шевченківському району Харкова були вибиті близько 60 вікон, руйнувань зазнали 3 будівлі, повідомляють у міській раді. Там зазначили, що обірваний дріт вуличного освітлення вже відремонтовано, обстеження будівель триває.
У Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, підприємство і 2 нежитлові будівлі. В Ізюмському районі пошкоджено магазин, автомобіль, 3 приватні будинки, 2 господарчі споруди, гараж.
Нагадаємо, що 29 липня ЗС РФ вдарили по селу Новоплатонівка Ізюмського району і вбили п'ятьох місцевих жителів. Ще троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також 25 липня, ЗС РФ атакували Харків. Удар прийшовся в Індустріальний район міста, в будівлю одного із медзакладів.
Внаслідок атаки по Харкову відомо щонайменше про одну поранену людину — 46-річну жінку, а також постраждалу кількамісячну дитину
Також зафіксовано приліт по лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області, де загинули троє людей, зокрема — 23-річна вагітна дівчина.