РФ вдарила КАБом по медзакладу в Харкові: є загиблий та поранені

На цей час вже відомо про шестеро поранених після обстрілу Індустріальному району і одного загиблого.

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Близько 11:30 вдень, 25 липня, ЗС РФ вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. Удар прийшовся в Індустріальний район міста, в будівлю одного із медзакладів. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Удар по Харкову КАБом. КАБ влучив у будівлю медичного закладу в Індустріальному районі. Поряд — ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються. Постраждалий наразі один", — повідомив Терехов.

Згодом він оновив інформацію і проінформував, що відомо вже про шестеро поранених після обстрілу Індустріальному району і одного загиблого.

Також відомо, що ворожий КАБ пошкодив приватний будинок, що неподалік лікувального закладу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих12-річна дівчинка. Вона отримала гостру реакцію на стрес.

"Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу в Індустріальному районі міста. Екстрені служби працюють на місці ударів. Постраждалим надається вся необхідна допомога", — написав Синєгубов.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку зранку голосно. У Київському районі на півночі були влучання по місцю базування російських військ.

Також повідомлялося, що в ніч проти 25 липня українські дрони уразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії.

Російські окупанти вдень 24 липня завдали удару по Харкову 2 КАБами. Це були нові бомби УМПБ-5.