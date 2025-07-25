Вісім прильотів HIMARS: у Донецьку чули багато вибухів, — соцмережі (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку зранку голосно. У Київському районі на півночі були влучання по місцю базування російських військ.

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Вдалі влучання ракет припали також по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"Усі [снаряди потрапили] в ціль. Добре", — прокоментував він.

OSINT-пабліки пишуть про влучання по цілях "натовських HIMARS". Російські воєнкори повідомляють про роботу російських ППО в Макіївці, пошкодження житлових будинків і цивільних автомобілів.

Агентство ТАСС підтверджує низку вибухів у Донецьку, прильоти були також у Куйбишевському районі.

Нагадаємо, внаслідок точного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по Донецьку ввечері 30 червня ліквідовано командувача 8-ї загальновійськової армії РФ, полковника Руслана Горячкіна.

Фокус також писав про ліквідацію ЗСУ боксера Артема Кудрявця з Донецька. Спортсмен раніше брав участь у турнірах разом із зірками українського боксу.