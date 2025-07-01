Удар ЗСУ по центру Донецька: ліквідовано командира 8-ї загальновійськової армії РФ Горячкіна (фото)

Командувача 8-ї загальновійськової армії РФ, полковника Руслана Горячкіна, ліквідовано під час удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по Донецьку.

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Точне влучання по штабу російського підрозділу сталося ввечері 30 червня. Про смерть окупанта повідомив український військовий і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Крилаті ракети Storm Shadow летіли в напрямку Криму, Донецька і Ростовської області РФ. Під обстріл потрапив штаб 8-ї загальновійськової армії РФ, що розташовувався в будівлі Донецького інституту кольорових металів, поруч із місцевим ЦУМом.

Абхазькі пабліки пишуть, що Горячкін загинув 30 червня під час "виконання службового обов'язку" в зоні бойових дій. Відомо, що окупант народився і виріс в Абхазії в місті Сухумі.

Горячкін пов'язав життя з російською армією з юних років

Горячкін пов'язав життя з російською армією з юних років і пройшов шлях від курсанта до командира армії.

Нагадаємо, вночі 29 червня російська армія здійснила масований обстріл України. Того дня ЗС РФ випустили 537 засобів повітряного ураження.

А в ніч на 1 липня окупаційні війська вдарили по Запоріжжю "Шахедами". Від вибухів пошкоджень зазнали приватні будинки та підприємство.